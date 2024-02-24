У Києво-Печерській Лаврі помолилися за перемогу України

У другу річницю російського вторгнення в Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври розпочалася молитва за перемогу України.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Дар'я Григоренко.

24 лютого в Трапезному храмі капелани та військовослужбовці також помоляться за всіх полеглих у російсько-українській війні.

Молитва в Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври, 24 лютого 2024 року. Фото: Дар'я Григоренко/Суспільне

Молитва в Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври, 24 лютого 2024 року. Фото: Дар'я Григоренко/Суспільне

"Пройшло два роки від того часу, як Росія почала війну в Україні, тому сьогодні прийшли вистояти літургію та віддати честь", — розповів курсант Військового інституту КНУ Олександр Бритвич.

Серед цивільних на молитву прийшла киянка Тетяна, аби помолитися за чоловіка та брата, які нині захищають державу на фронті.