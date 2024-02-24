Ввечері 23 лютого російська армія атакувала Одещину ударними дронами. Один зі збитих безпілотників упав у житловий квартал Одеси та майже зруйнував житловий будинок. Що залишилось від будівлі — у матеріалі Суспільного.

Пошкоджений будинок в Одесі внаслідок російської дронової атаки. 24 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Пошкоджений будинок в Одесі внаслідок російської дронової атаки. 24 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Пошкоджений будинок в Одесі внаслідок російської атаки ввечері 23 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

За даними Одеської міськради, внаслідок атаки пошкоджені будівлі у Приморському районі міста. В одному з будинків після падіння збитого дрона здійнялася пожежа, там загинув 70-річний чоловік. Ще троє людей отримали поранення. Одна з жінок була під завалами близько двох годин, повідомили в ДСНС.

Станом на ранок 24 лютого на міці почали працювати комунальники, вони допомагають розбирати завали. Одна з квартир у пошкодженому будинку зруйнована повністю, повідомили в Силах оборони півдня України.

Зруйнований будинок в Одесі внаслідок російської дронової атаки ввечері. 24 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Зруйнований будинок в Одесі внаслідок російської дронової атаки ввечері. 24 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Зруйнований будинок в Одесі внаслідок російської дронової атаки ввечері. 24 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Зруйнований будинок в Одесі внаслідок російської дронової атаки. 24 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Зруйнований будинок в Одесі внаслідок російської дронової атаки. 24 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Зруйнований будинок в Одесі внаслідок російської дронової атаки. 24 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Зруйнований будинок в Одесі внаслідок російської дронової атаки. 24 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Зруйнований будинок в Одесі внаслідок російської дронової атаки. 24 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Зруйнований будинок в Одесі внаслідок російської дронової атаки. 24 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Зруйнований будинок в Одесі внаслідок російської дронової атаки. 24 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Зруйнований будинок в Одесі внаслідок російської дронової атаки. 24 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Зруйнований будинок в Одесі внаслідок російської дронової атаки. 24 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Зруйнований будинок в Одесі внаслідок російської дронової атаки. 24 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Зруйнований будинок в Одесі внаслідок російської дронової атаки. 24 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Зруйнований будинок в Одесі внаслідок російської дронової атаки ввечері. 24 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Місцевий житель прибирає з даху уламки внаслідок дронової атаки. Одеса, 24 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки російської дронової атаки по Одесі. 24 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки російської дронової атаки по Одесі. 24 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Місцевий кіт біля пошкодженого російською атакою будинку в Одесі. 24 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки російської дронової атаки по Одесі. 24 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Що відомо про атаку Одеси 23 лютого

Повітряну тривогу оголосили в області близько 20:45. У Повітряних силах кілька разів інформували про рух російських безпілотників в області та місті.

Під час повітряної атаки сили ППО збили п'ять російських дронів. Один з них упав в житловий квартал та зруйнував одноповерховий житловий будинок.

З-під завалів дістали одного загиблого. Поранення отримали ще три жінки, їх у важкому стані госпіталізували, розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Розбір завалів тривав понад три години, на місці працював 41 рятувальник, повідомили в ДСНС.

За фактом дронової атаки по Одесі прокуратура розпочала розслідування.

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