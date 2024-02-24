У Черкаській області від початку повномасштабного вторгнення РФ зареєстрували 1 962 кримінальних провадження за статтею "порушення законів і звичаїв війни" у тому числі за заявами внутрішньо переміщених осіб.

Переважна більшість з яких скерована за підслідністю до органів безпеки, повідомила Суспільному речниця обласної прокуратури Богдана Кулик.

Станом на лютий 2024 року задокументовано 25 фактів порушення законів та звичаїв війни збройними силами РФ безпосередньо на території області.

"У цих провадженнях наразі задокументовано 25 фактів порушення законів та звичаїв війни збройними силами РФ. Йдеться про загиблих дітей та дорослих внаслідок ракетних ударів по території Черкащини. Також про руйнування та пошкодження цивільних об'єктів", — пояснила речниця.

Відтак, за інформацією СБУ області та обласної прокуратури, встановлено загибель 25 мирних жителів Черкащини, ще 30 були поранені. Унаслідок військової агресії РФ постраждало семеро дітей, з них: шестеро – загинули та одна дитина – поранена.

Знищено та пошкоджено 244 об’єкти цивільної інфраструктури:

194 – житлові будинки та споруди,

14 – навчальних та виховних закладів,

один медичний заклад,

один об’єкт гідроенергетики,

34 – інші цивільні об’єкти.

"Безпосередньо Управління Служби безпеки України в Черкаській області розслідувало 19 багатоепізодних кримінальних проваджень за ст. ст. 438, 110 КК України за фактами ракетних обстрілів Збройних сил РФ цивільних об’єктів на території Черкаської області, у яких здійснюють процесуальне керівництво прокурори Черкаської обласної прокуратури", — додала Богдана Кулик.

Зі слів речниці, нині тривають слідчі дії стосовно підозрюваного, який має причетність до ракетного удару по житловій багатоповерхівці в Умані 28 квітня 2023 року. Тоді загинули 24 людини, із яких шестеро — діти.

"За фактом ракетного удару двома ракетами Х-101 по девʼятиповерховому житловому будинку в місті Умань Черкаської області заочно повідомлено про підозру командувачу дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил збройних сил російської федерації генерал-лейтенанту, громадянину РФ, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України", — повідомила речниця.

Упродовж двох років повномасштабної війни прокурори скерували до суду 140 обвинувальних актів за обвинуваченням 141 громадянина України, причетного до вчинення злочинів проти основ національної безпеки та проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, які пов’язані з військовою агресією РФ проти України.

"Черкаські суди ухвалили 82 обвинувальних вироки, якими засуджено 83 зрадники, навідники, колаборанти, бойовики, пособники держави-агресора, а також особи, які виправдовували злочинну агресію РФ проти України. У ході досудового розслідування в кримінальних провадженнях, пов’язаних з російським бізнесом, накладено арешт на майно на суму понад 80 мільйонів гривень. Наразі в управління АРМА передано арештоване майно на суму понад 55,5 мільйонів гривень", — розповіла Богдана Кулик.

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