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Розшукують водія, який збив 45-річну жінку на переході поблизу Луцька
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Розшукують водія, який збив 45-річну жінку на переході поблизу Луцька

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Місце аварії у селі Підгайці на Волині
Місце аварії у селі Підгайці на Волині, 23 лютого 2024 рік. Фото: Нацполіція Волині

Правоохоронці розшукують водія, який збив 45-річну пішохідку на автодорозі у селі Підгайці ввечері 23 лютого та покинув місце аварії.

Аварія сталася близько 18:00, повідомили у Нацполіції Волині.

Особу водія, а також автомобіль, який скоїв наїзд на жінку не встановили. Травмована переходила дорогу по освітленому нерегульованому пішохідному переході. Наразі її госпіталізували.

За цим фактом слідчі Луцького районного управління поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України.

У разі доведення винуватості у суді, стаття передбачає покарання у вигляді штрафу, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом Арешт — є основним видом покарань, який пов'язаний з фізичною ізоляцією засудженого від суспільствана строк до шести місяців, або обмеженням воліОбмеження волі - це покарання, що полягає у триманні особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов'язковим залученням засудженого до праці на строк до трьох років, з позбавленням права керувати авто на строк до трьох років.

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