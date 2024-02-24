Розшукують водія, який збив 45-річну жінку на переході поблизу Луцька

Правоохоронці розшукують водія, який збив 45-річну пішохідку на автодорозі у селі Підгайці ввечері 23 лютого та покинув місце аварії.

Аварія сталася близько 18:00, повідомили у Нацполіції Волині.

Особу водія, а також автомобіль, який скоїв наїзд на жінку не встановили. Травмована переходила дорогу по освітленому нерегульованому пішохідному переході. Наразі її госпіталізували.

За цим фактом слідчі Луцького районного управління поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

У разі доведення винуватості у суді, стаття передбачає покарання у вигляді штрафу, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати авто на строк до трьох років.

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