Військового з Івано-Франківщини Дмитра Василика нагородили нагрудним знаком "Золотий хрест". Відповідний указ про відзначення військовослужбовця головнокомандувач Збройних сил України підписав 9 січня 2024 року.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Городенківської міської ради.

Сержант Дмитро Василик — родом із села Топорівці Коломийського району. У Збройних силах України служить командиром бойової машини.

"Вітаємо нашого земляка Дмитра Василика, уродженця села Топорівці, з нагородою "Золотий хрест" від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного! Дякуємо нашому захиснику Дмитру Степановичу за те, що щодня мужньо боронить нас, ризикуючи життям", — йдеться у дописі.

Що відомо про відзнаку "Золотий хрест"

Нагрудним знаком "Золотий хрест" нагороджуються рядові та сержанти Збройних сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування та вартової служби у повсякденній діяльності.

Цю нагороду, як правило, отримують військові, яких раніше відзначали нагрудним знаком "Сталевий хрест" або у разі здійснення бійцем визначного вчинку.

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