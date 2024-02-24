Планові відключення електроенергії у Запоріжжі 24 лютого: перелік адрес

Сьогодні, 24 лютого, у Запоріжжі до 17:00 в деяких будинках не буде електроенергії. Відключення пов'язане з проведенням планового ремонту електрообладнання.

Про це повідомили в ПАТ "Запоріжжяобленерго".

Зокрема, з 9:00 до 17:00 не буде світла на:

вул. Каспійська 63, 63 а, 65, 68, 68 а, 69 а, 70-106, 71;

вул. Крайова 1-11, 2-12;

пров. Листопадовий 1-11, 2-8;

пров. Онуківський 2-16;

вул. Придніпровська 1-3, 2-8, 10;

вул. Соснова 20;

вул. Яхт-клубна 7-11, 8-12.

А з 10:00 до 16:00 не буде електроенергії на :

вул. Антарктична 17-21, 45-51, 30-50, 50 а;

вул. Радіо 55-61, 36, 38, 54-58;

вул. Ракетна 15, 39, 41, 43, 38 а, 44;

вул. Юності 31-45, 47, 49-57;

вул. Антарктична 1-13, 15, 2-28;

вул. Балка Поповка 187, 189;

вул. Геологічна 5, 7, 10, 12;

вул. Луганська 7, 9-13, 8-14, 18;

вул. Радіо 12, 14;

вул. Юності 3, 15;

вул. Геологічна 1, 2;

вул. Радіо 51, 53, 18 а, 18 б, 18/2, 20, 22;

вул. Ракетна 1 а, 3, 13, 27, 31, 35 а, 18, 20, 22, 24, 26/1, 28-40;

вул. Романтична 7, 67;

вул. Анрі Жіффара 7-29, 8-30;

вул. Балкова 23-45, 28-50;

вул. Олешківська 35, 37-55, 34-54;

вул. Сікорського Ігоря 410-422;

вул. Стрєльнікова 3-15, 2, 2 а;

вул. Фазанова 31-49, 32-56.

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