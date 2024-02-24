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Пошкоджено 10 будинків: у поліції відкрили кримінальне провадження щодо наслідків обстрілів Сумщини
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Пошкоджено 10 будинків: у поліції відкрили кримінальне провадження щодо наслідків обстрілів Сумщини

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У поліції відкрили кримінальне провадження щодо наслідків обстрілів Сумщини
Наслідки російських ударів по Сумщині протягом 23 лютого, 2024 р. Фото: ГУНП в Сумській області

Протягом доби 23 лютого армія РФ обстріляла 28 населених пунктів Сумщини. Внаслідок російських ударів пошкоджено 10 приватних житлових будинків.

Про це зазначили у ГУНП в Сумській області.

Російські військові обстрілювали з артилерії, мінометів, гранатометів, реактивних систем залпового вогню та завдавали ударів БпЛА. Загалом зафіксовано 202 удари, додали правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Протягом дня 23 лютого армія РФ завдала ударів по Хотінській, Білопільській, Краснопільській, Великописарівській та Середино-Будській громадах. Зафіксовано 148 вибухів, зазначали в ОВА.

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