У поліції відкрили кримінальне провадження щодо наслідків обстрілів Сумщини

Протягом доби 23 лютого армія РФ обстріляла 28 населених пунктів Сумщини. Внаслідок російських ударів пошкоджено 10 приватних житлових будинків.
Про це зазначили у ГУНП в Сумській області.
Російські військові обстрілювали з артилерії, мінометів, гранатометів, реактивних систем залпового вогню та завдавали ударів БпЛА. Загалом зафіксовано 202 удари, додали правоохоронці.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
Протягом дня 23 лютого армія РФ завдала ударів по Хотінській, Білопільській, Краснопільській, Великописарівській та Середино-Будській громадах. Зафіксовано 148 вибухів, зазначали в ОВА.
Читайте Суспільне у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Підписуйтеся на наш Instagram