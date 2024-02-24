Експозиція Музею історії Дніпра поповнилась трофеями українських військових, здобутими в боях. Про це повідомили в міськраді Дніпра.

Експозиція музею в Дніпрі поповнилась експонатами від українських військових: амуніція. Фото: Міськрада Дніпра

З останніх трофеїв – амуніція російських солдатів, яку вдалось здобути під час звільнення селища Благодатне в червні 2023 року. Військовий Гауранітай Шуліка каже: шоломи, бронежилети та плитоноски отримали в бою.

"Хочемо, щоб дніпряни та гості міста могли бачити форму ворога, який перетнув кордон суверенної держави. Цю амуніцію ми зняли з трьох захоплених нами загарбників, яких ми доставили до Служби безпеки України. Вони приїхали до нас з міста Оса. Один із них завдав тяжкого поранення нашому побратиму", — розповів Шуліка.

Окрім того, до експозиції передали цинки з відстріляних патронів, залишки від одноразового пострілу з РПГ та інші артефакти української зброї з поля бою. Тепер вони — в інсталяції "Виборюючи Свободу".

"Це не перша передача від нас музею. Перша була ще коли музей робив виставку, присвячену Маріуполю. Тоді ми передали Музею історії Дніпра купу різних гільз. І такі експозиції сьогодні дуже важливі, адже це продовження нашої історії і її не можна забувати. Особливо — якою ціною сьогодні здобувається мир", — сказав в. о. пресофіцера 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Іван.

Уламки літака "МіГ". Фото: Міськрада Дніпра

У цілому експозиція налічує понад 200 експонатів. У ній немає жодного експоната, який було б придбано, — лише подаровано. Усі речі реальні, з поля бою. Є навіть частини літака «МіГ».

Що відомо про проєкт "Виборюючи Свободу" в Музеї історії Дніпра

Виставковий проєкт "Виборюючи Свободу" в Музеї історії Дніпра присвячено подіям повномасштабного вторгнення на територію України та відображає умови, в яких живуть та воюють українські солдати. Його наприкінці листопада 2023-го відкрили на подвір'ї музею. Реалізовано проєкт за підтримки Українського культурного фонду — музей виграв грант.

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