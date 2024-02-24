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За менш ніж два місяці 2024 року на Харківщині внаслідок війни загинули семеро дітей — більше ніж за весь попередній рік
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За менш ніж два місяці 2024 року на Харківщині внаслідок війни загинули семеро дітей — більше ніж за весь попередній рік

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За менш ніж два місяці 2024 року на Харківщині внаслідок війни загинули семеро дітей — більше ніж за весь попередній рік
У Харкові відкрили пам'ятник дітям, які загинули під час збройної агресії Росії проти України. 4 червня, 2023, Харків. Фото: Олена Зеленська/Telegram

За два роки великої війни у Харківській області загинули 87 дітей: з них пʼятеро — у 2023 році, семеро — з початку 2024 року.

Такі дані оприлюднила пресслужба поліції Харківщини 24 лютого 2024 року.

У 2023 році загинули 660 людей, з яких пʼятеро — діти. З початку 2024 року внаслідок війни загинули 56 людей, серед яких семеро дітей.

За даними прокуратури, у 2022 році внаслідок воєнної агресії Росії загинули 74 дитини, 200 — отримали поранення.

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