Вночі та зранку російська армія обстріляла 7 громад Сумщини

Вночі та зранку 24 лютого російська армія здійснила 21 обстріл Сумщини. Ударів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади. Зафіксовано 64 вибухи.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

У Юнаківській громаді були удари з мінометів (4 вибухи).

По Шалигинській громаді зафіксовані обстріли зі стрілецької зброї та ствольної артилерії (6 вибухів) з території Росії.

У Хотінській був мінометний обстріл (2 вибухи).

У Есманьській удари зі стрілецької зброї та мінометний обстріл (6 вибухів).

На територію Білопільської громади армійці РФ скинули 18 мін. Також були артобстріл (5 вибухів) та обстріл з танку (4 вибухи).

По Зноб-Новгородській громаді були удари мінометів (4 вибухи) та РСЗВ (6 вибухів).

По Середино-Будській громаді зафіксовані мінометні обстріли (9 вибухів) з території РФ.

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