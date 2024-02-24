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Російські військові спрямували дрони на дві цивільні автівки у Сіверську — поранені мирні жителі
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Російські військові спрямували дрони на дві цивільні автівки у Сіверську — поранені мирні жителі

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Російські військові спрямували дрони на дві цивільні автівки у Сіверську — поранені мирні жителі
Наслідки обстрілів Донеччини 23 лютого. Фото: поліція Донеччини

Російські окупаційні війська 23 лютого 23 рази обстріляли житловий сектор шістнадцяти населених пунктів Донеччини. Через обстріли пошкоджені 58 цивільних об’єктів, поранені двоє людей, загинув чоловік.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

"За добу Донецька область зазнала 1525 обстрілів, 23 рази ворог атакував житловий сектор. Поліція задокументувала воєнні злочини РФ", — йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, російське військо завдало авіаудару по Новоселівці Першій, де пошкоджені 5 приватних осель, а "Ураганами" накрило Шахтарське та пошкодило 6 приватних осель.

"По Мирнограду загарбники поцілили трьома ракетами "С-300" — вбили людину, зруйнували школу та житлові будинки. У Сіверську російські нападники спрямували дрони на два цивільних автомобілі. Поранено двох мирних жителів", — розповіли у поліції.

У Полтавці внаслідок влучення дронів руйнувань зазнало аграрне підприємство, зіпсовані 480 тонн зернових, зазначили у відомстві.

Які населені пункти опинились під обстрілами 23 лютого:

  • Красногорівка,
  • Курахове,
  • Мирноград,
  • Сіверськ,
  • Очеретине,
  • Богоявленка,
  • Веселий Гай,
  • Максимільянівка,
  • Миколаївка,
  • Миролюбівка,
  • Новоселівка Перша,
  • Полтавка,
  • Сокіл,
  • Соловйове,
  • Срібне,
  • Шахтарське.

Яку зброю застосувала армія РФ:

  • авіація,
  • ЗРК "С-300",
  • РСЗВ "Ураган",
  • артилерія,
  • дрони.

Руйнування через обстріли:

  • 37 житлових будинків,
  • школа,
  • сільськогосподарське підприємство та 480 тонн зерна,
  • автомобілі,
  • електромережі.
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