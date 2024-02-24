Від отриманого на війні поранення помер військовослужбовець з Одещини

У воєнному госпіталі від поранень, отриманих на війні, помер 40-річний військовий з Одещини Ілля Пітєль.

Про це 23 лютого повідомили на сайті Тарутинської селищної ради.

Чоловік перебував у воєнному госпіталі в Києві. Його не стало 19 лютого 2024 року.

Ілля Пітєль жив у селі Серпневе. Він був молодшим сержантом четвертої роти 22 бригади.

"Розділяємо біль скорботи та приносимо щирі співчуття родині й близьким Іллі. Вічна і світла пам'ять Герою Захиснику України. Низький уклін", — зазначили в селищній раді.

Про час та місце зустрічі та поховання військового у громаді повідомлять пізніше.

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