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Упродовж доби армія РФ завдала 614 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області: двоє поранених
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Упродовж доби армія РФ завдала 614 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області: двоє поранених

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Обстріли по Запорізькій області 23 лютого 2024
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 23 лютого 2024 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Протягом минулої доби, 23 лютого, російські військові атакували 11 населених пунктів Запорізької області. Дві людини дістали травм.

Про це сьогодні, 24 лютого, повідомили в пресслужбі Запорізької ОВА.

Під час артилерійського обстрілу села Таврійське Запорізького району снаряд влучив по території приватного будинку. Поранення дістали його власники – 26-річний чоловік та 28-річна жінка. Подружжя перебуває в лікарні.

Упродовж доби армія РФ завдала 614 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області: двоє поранених
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 23 лютого 2024 року. Фото: ЗОВА

Упродовж доби армія РФ завдала 614 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області: двоє поранених
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 23 лютого 2024 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Загалом армія РФ завдала 614 ударів по містах та селах Запорізької області:

  • 12 авіаснарядами — по Оріхову, Новоданилівці, Роботиному та Малій Токмачці;
  • 46 разів застосувала РСЗВ по Роботиному й Малій Токмачці;
  • 86 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку, Новоданилівку та Новоандріївку;
  • 470 разів з артилерії обстріляла Таврійське, Оріхів, Преображенку, Роботине, Малинівку, Новоданилівку, Степногірськ та інші прифронтові міста та села.
Упродовж доби армія РФ завдала 614 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області: двоє поранених
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 23 лютого 2024 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Упродовж доби армія РФ завдала 614 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області: двоє поранених
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 23 лютого 2024 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Водночас за минулу добу, 23 лютого, на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили вісім атак армії РФ біля Роботиного, повідомили в Генштабі ЗСУ.

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