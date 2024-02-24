Протягом минулої доби, 23 лютого, російські військові атакували 11 населених пунктів Запорізької області. Дві людини дістали травм.
Про це сьогодні, 24 лютого, повідомили в пресслужбі Запорізької ОВА.
Під час артилерійського обстрілу села Таврійське Запорізького району снаряд влучив по території приватного будинку. Поранення дістали його власники – 26-річний чоловік та 28-річна жінка. Подружжя перебуває в лікарні.
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 23 лютого 2024 року. Фото: ЗОВА
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 23 лютого 2024 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області
Загалом армія РФ завдала 614 ударів по містах та селах Запорізької області:
- 12 авіаснарядами — по Оріхову, Новоданилівці, Роботиному та Малій Токмачці;
- 46 разів застосувала РСЗВ по Роботиному й Малій Токмачці;
- 86 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку, Новоданилівку та Новоандріївку;
- 470 разів з артилерії обстріляла Таврійське, Оріхів, Преображенку, Роботине, Малинівку, Новоданилівку, Степногірськ та інші прифронтові міста та села.
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 23 лютого 2024 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 23 лютого 2024 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області
Водночас за минулу добу, 23 лютого, на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили вісім атак армії РФ біля Роботиного, повідомили в Генштабі ЗСУ.
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