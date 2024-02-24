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Удар дроном по багатоповерхівці в Дніпрі: що відбувається на місці та куди звертатися щодо пошкодженого житла
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Удар дроном по багатоповерхівці в Дніпрі: що відбувається на місці та куди звертатися щодо пошкодженого житла

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Удар, будинок, вулиця Енеїди, Дніпро
Будинок, куди влучив ударний дрон армії РФ, Дніпро, 23 лютого 2024 року. Фото: Юрій Тинний/Суспільне Дніпро

На місці удару безпілотником по багатоповерхівці в Дніпрі триває розбирання завалів: станом на ранок 24 лютого вивезли 60 тонн будівельного сміття. Про це повідомили в міськраді Дніпрі.

Удар дроном по багатоповерхівці в Дніпрі: що відбувається на місці та куди звертатися щодо пошкодженого житла
Удар дроном по багатоповерхівці в Дніпрі, 24 лютого 2024 року. Суспільне Дніпро

О 8.00 завершили аварійно-рятувальні роботи, повідомили в управлінні ДСНС в області. На місці події працювало більш ніж 60 рятувальників та 20 одиниць аварійно-рятувальної техніки.

Удар дроном по багатоповерхівці в Дніпрі: що відбувається на місці та куди звертатися щодо пошкодженого житла
Суспільне Дніпро

Як повідомляють кореспонденти Суспільного, зараз біля будинку зібралися мешканці вцілілих під'їздів. Вони намагаються забрати речі з квартир.

Удар дроном по багатоповерхівці в Дніпрі: що відбувається на місці та куди звертатися щодо пошкодженого житла
Суспільне Дніпро

Під завалами знайшли тіла двох людей, зокрема 58-річної жінки, яка жила на 8-му поверсі.

Удар дроном по багатоповерхівці в Дніпрі: що відбувається на місці та куди звертатися щодо пошкодженого житла
Лариса, мешканка будинку. Суспільне Дніпро

"Знала її з дитинства, ми разом росли, разом гуляли, дружили. У нас з нею рік різниці. Вона працювала в школі. Війна все понівечила", — каже мешканка будинку Лариса.

80-річна Катерина прожила в цьому будинку понад 50 років. Розказує: в момент удару була вдома.

"Це було о другій ночі. Я пішла на кухню, вийшла. Стою — і тут як бахне, Боже. Я кричу, я плачу. Скло повилітало, штукатурка побита. Зараз я — на пігулках, донька дає...", — каже вона.

Куди звертатися тим, чиє житло пошкоджено

У міськраді поінформували, що ті, чиє житло постраждало від обстрілів, кожен, хто постраждав від ракетного обстрілу, мають право на матеріальну допомогу. За детальними роз'ясненнями власники осель або їхні близькі можуть звертатись до управління соціального захисту департаменту за телефоном 068-913-46-88.

Також слід одразу звертатися до адміністрації району для оформлення актів про пошкодження/руйнування житла. Далі з актом та пакетом документів — до департаменту соціальної політики.

Для постраждалих внаслідок нічної атаки «шахедів» 23 лютого у НВК №57 (вул. Прогресивна, 3-А) розташовано пункт розміщення. Телефон: 068-247-19-25.

Що відомо про влучання дрона по багатоповерхівці Дніпра 23 лютого 2024 року

  • У ніч на 23 лютого військові РФ атакували Дніпро ударними дронами. Один з них влучив у багатоповерхівку. Вісім людей поранено, з них двоє перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.
  • Внаслідок вибуху виникла пожежа, яку загасили. На восьмому та дев’ятому поверхах будинку повністю зруйновані три квартири, ще дві пошкоджені. Також зачепило автомобілі, припарковані у дворі.
  • Двоє людей загинули.
  • У Дніпрі 24 лютого оголосили день жалоби.

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