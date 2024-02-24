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На Донеччині від обстрілів з початку повномасштабного вторгнення загинули понад 1800 людей
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На Донеччині від обстрілів з початку повномасштабного вторгнення загинули понад 1800 людей

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На Донеччині від обстрілів з початку повномасштабного вторгнення загинули понад 1800 людей
Краматорськ, зруйнований будинок внаслідок обстрілу 17 лютого 2024. Фото: Суспільне Донбас

1872 людини загинули та 4614 поранені внаслідок обстрілів російської армії на Донеччині від початку повномасштабного вторгнення.

Такі дані 24 лютого повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

За його даними, протягом 23 лютого від обстрілів з боку армії РФ в області загинула одна людина у Мирнограді, також дві людини у Сіверську отримали поранення.

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