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Вітер, до +11°. Якою буде погода на Дніпропетровщині 24-25 лютого
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Вітер, до +11°. Якою буде погода на Дніпропетровщині 24-25 лютого

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Весна, погода, Дніпро
Ілюстративне фото. Суспільне Дніпро

Регіональний метеоцентр оголосив штормове попередження: вдень 24 лютого у Дніпрі та області очікуються пориви південно-східного вітру 15-20 м/с. Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.

Рівень небезпечності — перший (жовтий).

На 24 лютого синоптики прогнозують хмарну погоду, без опадів. Температура по області вдень — 6-11° тепла, у Дніпрі — 7-9° тепла.

25 лютого в регіоні також буде хмарно й сухо. Вітер південно-східний, 7-12, вночі місцями пориви — 15-20 м/с. Нічна температура — від 3° морозу до 2° тепла, денна — 4-9° тепла.

Що відомо про погодні рекорди на Дніпропетровщині

  • На Дніпропетровщині зафіксували рекордно пізню дату початку метеорологічної зими. Початком метеорологічної зими вважається день, коли середньодобова добова температура переходить через нуль у бік зниження. Найраніше таке було 1994-го року — 5-го листопада, а найпізніше — 2004-го року, 28 грудня. Цьогоріч метеорологічна зима розпочалася 8 січня.
  • 7 лютого 2024 року в Дніпрі зареєстрували температурний рекорд — +11,4°: цей день став найтеплішим за п'ятдесят років спостережень.

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