Обстріл Нікопольщини, день жалоби. Головні новини Дніпра та області 24 лютого

Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 24 лютого 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.
Російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини
Впродовж дня 24 лютого війська РФ атакували Нікопольський район 11 дронами-камікадзе. Також били по району з артилерії. Вдарили по райцентру, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах.
Пошкоджені 15 приватних будинків, 12 господарських споруд, авто, лінії електропередач. Загиблих та поранених немає.
Жителю Дніпра повідомили про підозру за неправдиве повідомлення про замінування гуртожитку
Жителю Дніпра повідомили про підозру за неправдиве повідомлення про замінування гуртожитку.
12 лютого до поліції надійшло повідомлення про мінування гуртожитку. Тоді з будівлі евакуювали всіх мешканців, після чого вибухотехніки обстежили обʼєкт та прилеглу територію. Жодних вибухових або небезпечних предметів не виявили.
Правоохоронці зʼясували, що до повідомлення про замінування причетний 39-річний неодноразово засуджений житель міста. Поліцейські вилучили у фігуранта мобільний телефон, з якого надійшло повідомлення.
Два роки повномасштабної війни: втрати Дніпропетровщини
За два роки повномасштабної війни на Дніпропетровщині через російську агресію, за даними ДСНС області, загинули 300 людей, з них 16 дітей. Ще 1450 були травмовані, з них 91 дитина. Зруйновано майже 700 будівель, пошкоджено понад 15 тисяч.
Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з жителями Дніпра та області, які пережили найбільші атаки армії РФ.
Як в лікарні Дніпропетровщини пережили ще один рік повномасштабної війни
Понад 95% пацієнтів однієї з лікарень Дніпропетровщини після лікування повернулися до своїх родин, каже її керівник гендиректор Сергій. Медики закладу обмінюються досвідом з іноземними фахівцями та розпочали проєкт допомоги родинам поранених військових.
Про сотні операцій на добу, необхідність донорської крові та найскладніші моменти в роботі лікарів у 2023 році — гендиректор лікарні Сергій розповів Суспільному.
Друга річниця повномасштабного вторгнення: у Дніпрі вшанували пам`ять полеглих воїнів
24 лютого, у другу річницю повномасштабного збройного вторгнення РФ, у Дніпрі біля Меморіалу загиблим воїнам запалили лампадки та вшанували їхню пам`ять хвилиною мовчання, повідомили у міські раді.
У Дніпрі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання дрона в багатоповерхівку
У Дніпрі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання безпілотника армії РФ в багатоповерхівку, повідомили в управлінні ДСНС в області. На місці події працювало більш ніж 60 рятувальників та 20 одиниць аварійно-рятувальної техніки.
Удар дроном по багатоповерхівці в Дніпрі: що відбувається на місці та куди звертатися щодо пошкодженого житла
На місці удару безпілотником по багатоповерхівці в Дніпрі триває розбирання завалів. Станом на ранок 24 лютого вивезли 60 тонн будівельного сміття.
У міськраді поінформували, що ті, чиє житло постраждало від обстрілів, кожен, хто постраждав від ракетного обстрілу, мають право на матеріальну допомогу. За детальними роз'ясненнями власники осель або їхні близькі можуть звертатись до управління соціального захисту департаменту за телефоном 068-913-46-88.
Вітер, до +11°. Якою буде погода на Дніпропетровщині 24-25 лютого
Синоптики оголосили штормове попередження: 24 лютого у Дніпрі та області очікуються пориви південно-східного вітру 15-20 м/с. На 24 лютого синоптики прогнозують хмарну погоду, без опадів. Температура по області вдень — 6-11° тепла, у Дніпрі — 7-9° тепла.
24 лютого в Дніпрі — день жалоби
24 лютого в Дніпрі — день жалоби за загиблими в багатоповерхівці, у яку напередодні влучив дрон армії РФ. Там загинули двоє людей.
Вісьмох людей поранено, з них двоє перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.
Внаслідок атаки будинок горів. На восьмому та дев’ятому поверхах повністю зруйновано три квартири, ще дві пошкоджені. Також зачепило автомобілі, припарковані у дворі.
Уночі армія РФ двічі обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини: наслідки
У ніч на 24 лютого армія РФ двічі обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини. Під удар потрапило одне з сіл Марганецької громади та Нікополь. Поранених і загиблих немає.