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Уночі армія РФ двічі обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини: наслідки
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Уночі армія РФ двічі обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини: наслідки

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Обстріл, Нікополь
Ілюстративне фото. Фото: телеграм-канал Сергія Лисака

У ніч на 24 лютого армія РФ двічі обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Під удар потрапило одне з сіл Марганецької громади та Нікополь.

Поранених і загиблих немає.

Що відомо про обстріли Нікопольщини 23 лютого 2024 року

Впродовж 23 лютого війська РФ завдали 11 ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини: обстрілювали з артилерії та били дронами. Потерпали райцентр, Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади. Пошкоджено два приватні будинки, стільки ж господарських споруд, ще одну – зруйновано. Зачепило підприємство. Загиблих і поранених не було.

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