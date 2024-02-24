Уночі армія РФ двічі обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини: наслідки

У ніч на 24 лютого армія РФ двічі обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Під удар потрапило одне з сіл Марганецької громади та Нікополь.
Поранених і загиблих немає.
Що відомо про обстріли Нікопольщини 23 лютого 2024 року
Впродовж 23 лютого війська РФ завдали 11 ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини: обстрілювали з артилерії та били дронами. Потерпали райцентр, Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади. Пошкоджено два приватні будинки, стільки ж господарських споруд, ще одну – зруйновано. Зачепило підприємство. Загиблих і поранених не було.
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