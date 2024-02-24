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Дрони, артилерія, ракети: армія Росії вчергове обстріляла громади Миколаївщини
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Дрони, артилерія, ракети: армія Росії вчергове обстріляла громади Миколаївщини

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Російська армія у ніч проти 24 лютого випустила по Миколаївщині два безпілотники типу "Shahed 131/136" та керовану авіаційну ракету Х-59, які були уражені засобами ППОПротиповітряна оборона.. Окрім цього, вдень 23 лютого армія Російської Федерації обстрілювала з артилерії та ракетами громади регіону.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

У військовій адміністрації зазначили, у ніч проти 24 лютого силами та засобами протиповітряної оборони у регіоні знищено два безпілотники типу "Shahed 131/136" та керовану авіаційну ракету Х-59.

Окрім цього, учора, 23 лютого, о 08:41, 09:35, 10:04, 13:32 та сьогодні вночі, 24 лютого, о 01:00 армії Росії завдавала артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. О 10:01 та 15:56 під ударами артилерією була Куцурубська громада.

Також удень, 23 лютого, приблизно о 10:55 ракетного удару по відкритій місцевості зазнала Веснянська громада. Загиблих немає.

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