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Українські воїни відбили 64 атаки РФ на сході
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Українські воїни відбили 64 атаки РФ на сході

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Українські воїни відбили 64 атаки РФ на сході
Ілюстративне фото. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські військові 23 лютого відбили 64 російські атаки на Донеччині та Луганщині. Армія РФ завдала артилерійських ударів по населених пунктах Луганської та Донецької областей. Російські війська авіацією стріляли по 17 населених пунктах регіону.

Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні 24 лютого.

Під авіаційними ударами опинилися:

  • Новоєгорівка,
  • Макіївка,
  • Білогорівка,
  • Торське,
  • Кліщіївка,
  • Андріївка,
  • Біла Гора,
  • Часів Яр,
  • Курдюмівка,
  • Нью-Йорк,
  • Новобахмутівка,
  • Орлівка,
  • Тоненьке,
  • Красногорівка,
  • Костянтинівка,
  • Новомихайлівка,
  • Водяне.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 2 атаки поблизу Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 9 російських атак біля Іванівського й Богданівки.

На Авдіївському напрямку українські військові відбили 9 атак. "В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбиті 9 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне та Первомайське", — йдеться у повідомленні Генштабу.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили 44 атаки армії РФ неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

На Новопавлівському напрямку російські військові не наступали.

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