Сімсот тридцять перший день війни. Хроніка подій в Одеській області

У Чорному морі перебуває два російських кораблі

На бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває два російські кораблі, повідомили в Силах оборони півдня. Ракетоносіїв серед них немає, вони заведені у пункти базування.

Ще один корабель фіксують в Азовському морі.