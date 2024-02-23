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Сімсот тридцять перший день війни. Хроніка подій в Одеській області
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Сімсот тридцять перший день війни. Хроніка подій в Одеській області

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Сімсот тридцять перший день війни. Хроніка подій в Одеській області
Українскі військові. Ілюстративне фото: Генеральний штаб ЗСУ

Ніч з 23 на 24 лютого в Одеській області минула без сигналів повітряної тривоги. Увечері напередодні російська армія випустила по Одещині ударні дрони, пошкоджено житловий будинок, одна людина загинула, троє зазнали поранень. Більше про події у регіоні — у хроніці Суспільне Одеса.

У Чорному морі перебуває два російських кораблі

На бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває два російські кораблі, повідомили в Силах оборони півдня. Ракетоносіїв серед них немає, вони заведені у пункти базування.

Ще один корабель фіксують в Азовському морі.

Прокуратура розпочала розслідування дронової атаки по Одесі, внаслідок якої загинув 70-річний чоловік

Прокуратура розпочала розслідування за фактом дронової атаки по Одесі ввечері 23 лютого. Її кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни. Про це 24 лютого повідомили в прокуратурі Одеської області.

Внаслідок атаки "шахедів" в Одесі зруйновано одноповерхових житловий будинок, загинув 70-річний чоловік. Ще троє місцевих жителів отримали поранення, вони у лікарні.

Наразі триває огляд місця влучання збитого безпілотника, встановлюється повний перелік руйнувань та пошкоджень, додали в прокуратурі.

Генштаб: вночі збили 12 "шахедів", за добу — радіолокаційний літак А-50

Вночі російська армія вчергове атакувала Україну, застосувавши 12 безпілотників типу Shahed. Підрозділи протиповітряної оборони знищили всі 12 дронів-камікадзе, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

На фронті протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Загалом військо РФ завдало 10 ракетних та 93 авіаційні удари, здійснило 141 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати противника в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. Армія РФ 44 рази намагалася прорвати оборону наших військ.

У зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку наші воїни продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупантів. Потягом минулої доби противник здійснив вісім безуспішних штурмів на лівобережжі Дніпра.

Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено ще один літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

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