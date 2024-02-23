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За оборону Миколаєва: військовослужбовцям та цивільним вручили 40 нагород, деяким посмертно
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

За оборону Миколаєва: військовослужбовцям та цивільним вручили 40 нагород, деяким посмертно

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У Миколаєві 23 лютого міський голова Олександр Сєнкевич вручив 40 нагород військовослужбовцям та цивільним. Дев'ять з них — посмертно родинам військових.

На нагороджені були присутні кореспонденти Суспільного.

За словами Олександра Сєнкевича, окрім військовослужбовців, були нагороджені підприємства регіону, а також волонтери.

Міський голова Олександр Сєнкевич вручає відзнаку "За оборону Миколаєва" підприємцю регіону.
Міський голова Олександр Сєнкевич вручає відзнаку "За оборону Миколаєва" підприємцю регіону. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Ірина Шмидт отримала посмертну нагороду свого брата Василя. Чоловік служив у лавах Нацгвардії.

"Я прийшла за нагородою свого брата, на жаль, посмертно. Мого брата Чорного Василя Сергійовича. Він загинув за містом Миколаїв, обороняючи його, 14 вересня 2022 року. Служити пішов одразу після повномасштабного вторгнення. Загинув він від ракети одразу з побратимом. Його мати теж тут, прийшла за нагородою", — розповідає жінка.

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Сестра загиблого захисника Ірина Шмідт. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв
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Загиблий військовослужбовець Василь Чорний. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Олена отримала посмертну нагороду свого сина Ігоря. Родина залишилась в окупації на Херсонщині, чоловік проживав у Миколаєві, де і зустрів повномасштабну війну. Жінка каже, до останнього не знала, що син служить.

"Він мені говорить: "Мамо, я пішов в тероборону, ти не переживай, я буду захищати місто, щоб вони до нас не прийшли, а потім і вас звільнимо. Виявилося, що він зовсім не був в теробороні. Одного разу подзвонив, а на фоні дуже гучно. Він сказав, що на навчаннях, але я розуміла, що він на передовій", — розповідає жінка.

Мати загиблого військовослужбовця Олена, 24 лютого 2024 року.
Мати загиблого військовослужбовця Олена, 24 лютого 2024 року. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Жінка каже, її син не дожив декілька днів до визволення Херсона. Загинув внаслідок влучання снаряда разом з побратимом.

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