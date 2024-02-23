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"Де брати сили та не втратити себе, коли чекаєш". У Миколаєві надають підтримку родинам військовополонених
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"Де брати сили та не втратити себе, коли чекаєш". У Миколаєві надають підтримку родинам військовополонених

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У Миколаєві 23 лютого організували захід з психологічної підтримки родичів військовополонених та зниклих безвісти. Акція спрямована на допомогу жінкам, однак долучитися могли всі охочі.

Подію відвідали кореспонденти Суспільного.

Зустріч анонсували в соцмережах. Завідувачка відділу психологічної та фізичної адаптації центру підтримки ветеранів Олеся Ольшевська говорить, надають юридичну, психологічну та соціальну підтримку.

"Локація була обрана з метою, щоб людина, потрапивши до нас, знала про центр, куди звертатися й отримувати таку допомогу", — розповідає Олеся Ольшевська.

"Де брати сили та не втратити себе, коли чекаєш". У Миколаєві для родин військовополонених організували захід
Завідувачка відділення психологічної та фізичної адаптації центру підтримки ветеранів Олеся Ольшевська, Миколаїв, 23 лютого 2024 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

На зустріч з військовою капеланкою Оленою Легенчук прийшли 18 родичів військовополонених. Жінка до 2022 року проживала в Іспанії, однак з початком повномасштабної війни повернулася до України, аби служити та допомагати рідним полонених.

"Наша тема — "Де брати сили та не втратити себе, коли чекаєш", говорить сама за себе. Ми будемо обговорювати, як сьогодні жінкам триматися, не втратити здоровий глузд, здоров’я, знайти сили, щоб дочекатися військовополоненого", — розповіла Олена Легенчук.

Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв
Маю педагогічну освіту, і зараз вивчаю військову психологію, а також закінчила курси з сексуальної реабілітації. Я постійно вивчаю техніки, методики та їх комбіную разом з духовними практиками.
Олена Легенчуквійськова капеланка

Психологиня Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Вікторія говорить, родинам полонених важко сприймати зустрічі саме з однодумцями та тими, хто переживає такі ж емоції.

"Ми обдзвонювали всіх тих людей, які, зазвичай, залучені до зустрічей подібного характеру, які так само мають в цьому ресурс, тому що багато хто з родин, хай там як, відсторонюються від цього всього", — пояснює психологиня.

"Де брати сили та не втратити себе, коли чекаєш". У Миколаєві для родин військовополонених організували захід
Фахівці допомагають людям, які чекають на полонених. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Серед відвідувачів дружина військовополоненого — Тетяна. Її чоловік перебуває у російському полоні 19 місяців.

"Я дуже була зацікавлена цим заходом. Важко стримуватись, дуже важкими видаються ці випробування. Від зустрічі я хочу отримати додаткову підтримку, як триматись, як себе поводити, щоб дочекатись чоловіка", — ділиться думками Тетяна.

"Де брати сили та не втратити себе, коли чекаєш". У Миколаєві для родин військовополонених організували захід
Військова капеланка Олена працює з сім'ями військовополонених та зниклих безвісти, Миколаїв, 23 лютого 2024 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Чекає на повернення українського захисника з полону, який боронив Маріуполь, батько Олександр.

"Психологічна підтримка людей, які сюди приходять, достатньо важлива. Я працюю в медицині, на швидкій, і я знаю, що це таке. Мене зламати не так просто, але людям потрібна ця підтримка", — говорить батька військовополоненого бійця.

Зустрічі планують організовувати й надалі. Їх мета — не лише психологічно підтримати людей, але й підготувати до зустрічі з полоненими родичами.

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