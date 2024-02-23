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Жителя Кривого Рогу підозрюють у поширенні комуністичної символіки в соцмережах
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Жителя Кривого Рогу підозрюють у поширенні комуністичної символіки в соцмережах

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комуністична символіка, соцмережі
Скріншот сторінки підозрюваного у соцмережах. Фото: поліція Дніпропетровщини

У Кривому Розі поліцейські повідомили місцевому жителю про підозру за поширення комуністичної символіки.

Про це йдеться на сайті поліції Дніпропетровщини.

За даними правоохоронців, 50-річний чоловік на своїй сторінці у соцмережі, яка була відкритою для публічних оглядів, протягом тривалого часу розміщував зображення та відеоматеріали, які містили атрибути забороненої у країні тоталітарної символіки.

Поліцейські провели санкціонований обшук в оселі фігуранта, під час якого вилучили мобільний телефон, сім-картки та комп'ютерну техніку, з яких він поширював матеріали соцмережу.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 1 статті 436-1Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів Кримінального кодексу України. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Підозрюваному загрожує до п`яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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