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Запускали ракети, обстрілювали з мінометів і артилерії: армія РФ завдала ударів по п'ятьох громадах Сумщини
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Запускали ракети, обстрілювали з мінометів і артилерії: армія РФ завдала ударів по п'ятьох громадах Сумщини

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Протягом дня 23 лютого армія РФ завдала ударів по Хотінській, Білопільській, Краснопільській, Великописарівській та Середино-Будській громадах на Сумщині. Зафіксовано 148 вибухів.

Про це зазначили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Середино-Будська громада зазнала ударів з РСЗВ (15 вибухів) та мінометів (8 вибухів).

На територію Великописарівської громади скидали вибухівку з FPV-дрону (3 вибухи). Також були мінометні обстріли (24 вибухи). Крім цього, з території Росії з гелікоптера здійснено пуск 12 ракет (орієнтовно НУРС).

На Краснопільську скидали вибуховий пристрій з FPV-дрону (3 вибухи), ще зафіксовані мінометні обстріли (10 вибухів).

У Білопільській громаді був обстріл зі ствольної артилерії (6 вибухів), АГС (20 вибухів) та міномету (19 вибухів).

На Хотінську громаду армійці РФ скинули 14 мін.

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