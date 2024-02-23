Готель "Козацький" у центрі Києва виставлять на продаж

23 лютого 2024 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення передати готель "Козацький", що на Майдані Незалежності у Києві, Фонду державного майна. Будівлю планують виставити на приватизацію.

Про це поінформував представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Передано єдиний майновий комплекс державного підприємства "Готель «Козацький" Міністерства оборони України зі сфери управління Міністерства оборони до сфери управління Фонду державного майна у звʼязку з прийняттям рішення про його приватизацію", — йдеться у повідомленні.

Інфраструктура готелю: 126 номерів, ресторан, кав'ярня, парковка, 5 залів для проведення конференцій та банкетів. Будівля готелю була побудована в 1979-1983 роках на місці двоповерхового "будинку Гудовского" (названого на честь фотографа, який орендував другий поверх під фотоательє). У 1859 році тут гостював Тарас Шевченко. На згадку про це на готелі встановлено меморіальну дошку.

Раніше повідомлялося, що готель "Україна" на Майдані Незалежності виставлять на приватизацію за мільярд гривень. Продати будівлю планують влітку 2024 року.