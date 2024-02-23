6 квітня 2014 року: захоплення Донецької обладміністрації

Десять років тому 6 квітня близько двох тисяч проросійських мітингувальників зібралися на площі Леніна. Акцію проводили по заявці партії "Російський блок". Після закінчення мітингу протестувальники пройшли вулицею Артема до будівлі Донецької обласної державної адміністрації.

Почався штурм будівлі: сепаратисти та бойовики намагалися прорватися всередину. І попри сутички міліцією, що її охороняли, групам вдалося проникнути у двір і в саму будівлю.

"Штурм почався з нападу на кордон міліції. Найактивніші сепаратисти, переважно в масках, з криками "Росія!" почали нападати на міліціонерів, вириваючи у них щити. Інша група сепаратистів проникла у внутрішній двір, а згодом і в саму будівлю, кинувши гранату у вікно", — так зафіксовані ці події у Донецькому обласному архіві.

Будівля опинилася під контролем сепаратистів, над обладміністрацією вивісили прапори Росії та "ДНР".

Мітингувальники-сепаратисти із прапором самоназваної Донецької народної республіки, 6 квітня 2014 рік, Донецьк. УНІАН

Учасники мітингу зірвали український прапор.

Донецька ОДА 6 квітня 2014 рік. УНІАН

Після захоплення ОДА протестувальники оприлюднили резолюцію, в якій зажадали негайного скликання позачергової сесії Донецької обласної ради та прийняття нею рішення про проведення референдуму про входження до складу Росії.

Водночас у Луганську проросійські сили штурмом взяли будівлю обласного управління СБУ: натовп вибив двері та увірвався всередину.

Через деякий час, після того, як будівлі були потрощені меблі, сепаратисти повідомили, що домовились про звільнення своїх активістів, яких затримали раніше.

Мітинг проросійських сил у Донецьку, 6 квітня 2014 рік. УНІАН

Інститут історії України називає 6 квітня 2014 року початком диверсійно-терористичної фази.

6 квітня у кількох східних областях Україні почалася хвиля захоплень або спроб адміністративних будівель.

"У них уже брали участь не лише місцеві проросійські «агенти впливу» та політичні маргінали, а й російські громадяни, включно зі співробітниками спецслужб", — нагадують у хроніці інституту.

Одночасно із захопленням адміністративних будівель проголосили створення Донецької, Луганської, Харківської "народних республік", планувалося це зробити також у Дніпропетровській, Одеській та інших областях.

Мітинг та захоплення проросійськими силами Донецької ОДА, Донецьк, 6 квітня 2014 рік. УНІАН

Це був кримський сценарій, який країна-агресор реалізувала перед тим у Криму, він відрізнявся тим, що у захопленні органів державної влади не брали участі "зелені чоловічки" — військові підрозділи ЗС РФ. Кінцева мета, як це було заявлено росіянами, нагадують історики, полягала у федералізації України, що мало зупинити європейську та євроатлантичну інтеграцію країни.