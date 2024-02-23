Про свою мотивацію, боротьбу зі стресом через фотографію та світове визнання Кристина Пашкіна розповіла Суспільне Харків. Далі — пряма мова.

Коли після 24 лютого 2022 року зробили перші фото наслідків повномасштабної війни у Харкові?

За кілька днів від початку повномасштабного вторгнення минув шок, я зрозуміла, що нікуди не поїду й почала шукати якесь заняття для себе, якусь волонтерську роботу. Тоді я не думала про справу, пов’язану з фотографією. Мої знайомі 28 лютого 2022 року були в будівлі обладміністрації, там збиралися волонтери. Вони працювали на кухні й написали допис у соцмережах, що потрібні люди — допомагати готувати. Наступного дня мене запросили на 10 ранку прийти на кухню допомагати.

Сну тоді спокійного не було, ранні підйоми. Ми живемо недалеко від обладміністрації і я пам’ятаю, як вранці 1 березня 2022 року стояла біля вікна, а о 8 ранку ракета поцілила по будівлі ОВА. Наш будинок здригнувся. Це був перший удар по Харкову, який я відчула й прожила на рівні люті, яка зародилася всередині. По тілу пройшла цю хвиля люті, адже б’ють поряд, по твоїх рідних місцях, по майдану.

Зруйнована внаслідок російських ракетних ударів будівля обладміністрації, Харків, березень 2022 року. Фото: Кристина Пашкіна

Будівля обладміністрації на майдані Свободи після ударів РФ, березень 2022 року. Фото: Кристина Пашкіна

Це для мене стало однією з поворотних точок за час повномасштабної війни. Це було пробудженням від шоку перших днів. Він минув і почалася активність Кристина Пашкіна фотографка

Я зробила фотографії пошкодженої будівлі обладміністрації наступного дня після ударів, 2 березня 2022 року. Тоді все ще було розбитим. Також є фотографії, які зробила після повторного влучання поблизу, на вулиці Мироносицькій, по житлових будинках. Центр Харкова тоді був спорожнілий. Було лячно йти вулицею. Це зараз готовий і розумієш, що може трапитися, але тоді розуміння не було.

Наслідки атак по Харкову, березень 2022 року. Фото: Кристина Пашкіна

Я пам’ятаю, що того дня, коли зробила фотографії, я пішла до супермаркету по продукти. Тоді вони працювали неповний день, дуже мало часу. Ми йшли, почався обстріл, мабуть, "Градами". Тоді ховалися за будинком.

Знищений внаслідок обстрілу РФ автомобіль, Харків, березень 2022 року. Фото: Кристина Пашкіна

Чому важливо було фіксувати наслідки обстрілів у Харкові?

Я почала професійно займатися фотографією з 2010 року, займалася репортажною зйомкою. Для мене було великим незакритим питанням, що у 2014 році я не знімала події в Харкові, не поїхала до Києва на Майдан з багатьох причин. Це не давало мені спокою.

Життя у метро Харкова, де люди ховалися від обстрілів, березень 2022 року. Фото: Кристина Пашкіна

Центр міста після ракетних ударів 1 березня, Харків, 2022 рік. Фото: Кристина Пашкіна

1 та 2 березня 2022 року закарбувалися у мені, тому ці фотографії дуже важливі як маркери того часу. Мені було важливо сфотографувати не тільки те, що зруйноване. У ті ж дні я зробила кадри Держпрому, і Північний корпус університету ім. Каразіна, адже важливо було зафіксувати те, що залишилося й встояло. Це така надія, залізобетонна впевненість, що воно стоїть, і значить не все втрачено. Це є символом для мене.

Будівля Держпрому, Харків, березень 2022 року. Фото: Кристина Пашкіна

Як фотографія допомагала впоратися з емоціями після обстрілів?

Я не знала, чи використають ці мої фото десь, чи вони залишаться просто архівом. Але точно була впевнена, що фотографія — це те, що я можу робити, що буде документом, свідченням. Те, що фотоапарат стане моєю зброєю в цій війні — я можу фіксувати і створювати історію, розповідати історії людей та місць. Далі ця справа переросла у деякі комерційні зйомки.

Житель Харкова поряд із зруйнованою будівлею, 2022 рік. Фото: Кристина Пашкіна

Записка на одній з будівель Харкова, березень 2022 року. Фото: Кристина Пашкіна

Я брала фотоапарат усюди: коли ми йшли у перші дні в укриття, до магазину чи просто ходили вулицями. Це насправді заспокоює, дозволяє тобі перенаправити переживання в руки, в камеру і в творчий пошук. Я знімаю негатив, але все одно фокусуюся на художньому зображенні, на естетичній складовій. Коли був вибух у нашому дворі, я сфотографувала як світло відбивається у розбитому склі, помічала деталі. Мозок перемикався й знижувалася тривожність. Це допомагає опанувати себе, взяти в руки.

Харків'янка, яка живе на станції метро через обстріли РФ, березень 2022 року. Фото: Кристина Пашкіна

Що було емоційно найважче фотографувати?

Найважчі історії були пізніше, не на початку повномасштабної війни. Після вересневого контрнаступу люди почали розповідати як пережили окупацію, про втрати близьких. Протягом двох років було декілька таких важких історій.

Якщо про весну 2022 року, то найважчим було знімати роботу обласного перинатального центру в Харкові. Це була перша зйомка, яку я робила на замовлення, потрібно було все задокументувати. Було морально важко, коли ми піднімалися на високі поверхи будівлі, а ти розумієш, що поблизу тривають обстріли, їх чутно. Удар міг бути й по лікарні, їх теж обстрілювали.

Немовля в укритті перинатального центру, Харків, березень 2022 року. Фото: Кристина Пашкіна

Звичайно, це було важко і тому, що були мами з немовлятами, щойно народженими. Це були діти, які народилися передчасно, дуже маленькими або з патологіями. І ці породілля з дітьми були в підвалі, а не в комфортних палатах. Комусь з цих мам просто нікуди було йти. У цей підвал перенесли папужку, якого годували. Все ускладнювалося тим, що дітям потрібно було забезпечити умови для догляду.

Новонароджене немовля, Харків, березень 2022 року. Фото: Кристина Пашкіна

Морально було важко це все усвідомлювати, слухати ці історії, бачити очі цих жінок, маленьких дітей, або мами, яка готуються народити, але їй нема куди повернутися — квартира зруйнована, чоловік на фронті. І цей підвал — єдине, що залишилося у цієї жінки. Попри це, зйомка для мене була новою сходинкою, кроком до всіх наступних історій, які я фотографувала.

Розбите скло в будівлі, Харків, березень 2022 року. Фото: Кристина Пашкіна

Це важлива навичка, що фотограф-документаліст має вміти морально себе налаштовувати й всі емоції залишати на час після зйомки. А під час зйомки треба бути зосередженим на історії, зображенні. Це формується з досвідом.

Які світові медіа публікували ваші фото з Харкова?

Для мене важливо розповсюджувати інформацію про те, що відбувається. Я дуже радію, що коли почала ділитися своїми знімками у соцмережах, то світлини швидко знайшли відгук, їх поширювали користувачі.

Так мене знайшли, на моє здивування, дві японські газети, радіо з Франції та Польщі. Це перші, з ким я співпрацювала, ділилася інформацією, кадрами.

Також мої фотографії побували на виставках у Литві, Польщі. З останнього — це публікації в американському журналі "Time", у "Forbes". Мені здається, що мої фотографії подорожують більше за мене.

Прапор України у Харкові, квітень 2022 року. Фото: Кристина Пашкіна

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