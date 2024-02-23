НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Генштаб: За добу на фронті відбулось 58 бойових зіткнень з російською армією. Найгарячіше — на Мар'їнському напрямку
ГенштабЗСУУКРАЇНАРОСІЯВторгнення Росії в УкраїнуПодії

Генштаб: За добу на фронті відбулось 58 бойових зіткнень з російською армією. Найгарячіше — на Мар'їнському напрямку

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
ЗСУ
Український танк на передовій у Бахмуті, Донецька область, Україна, неділя, 12 лютого 2023 року. Фото: AP/Libkos

Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 58 бойових зіткнень з російською армією.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 23 лютого.

"Загалом противник завдав 5 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів з боку росіян зазнали близько 10 населених пунктів. Серед них: Карповичі, Прогрес Чернігівської області та Середина-Буда, Нововолодимирівка, Атинське, Волфине, Грабовське, Велика Писарівка Сумської області; Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі Харківської області.

На Куп’янському напрямку окупанти 1 раз атакували на позиції українських військ у районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 1 атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де росіяни намагались прорвати оборону. Такаож армія РФ завдала авіаційного удару в районі населеного пункту Макіївка, Білогорівка Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. Серед них: Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак окупантів у районі населеного пункту Іванівське Донецької області, де російські підрозділи намагались покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 9 атак у районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Новобахмутівка, Орлівка, Тоненьке Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів. Серед них: Олександропіль, Новобахмутівка, Очеретине, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян у районах населених пунктів Новомихайлівка, Побєда Донецької області, де окупанти за підтримки авіації 31 раз намагались прорвати оборону наших військ, проте марно. Також противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились: Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

На Новопавлівському напрямку армія РФ наступальних (штурмових) дій не вела. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Водяне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів. Зокрема йдеться про Вугледар, Пречистівку, Золота Ниву та Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 1 атаку противника в районі Роботиного Запорізької області. Окупанти завдали авіаційних ударів у районі населених пунктів Мала Токмачка та Роботине. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них: Чарівне, Малі Щербаки, Степове, Лобкове, П’ятихатки, Степногірськ, Плавні Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 7 спроб штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 5 населених пунктів. Серед них: місто Херсон та Новотягинка, Велетенське, Станіслав Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 - по зенітних ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 3 артилерійських засобах, 1 складу боєприпасів та по 2 РЛС ЗРК “Бук-М3" (уточнено) армії РФ.

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
Сили оборони відбили атаки армії РФ у районі Роботиного 24 лютого 2024
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили чотири атаки армії РФ у районі Роботиного — Генштаб
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 69 бойових зіткнень з російською армією — Генштаб
Літак А-50, 3 ЗРК. Генштаб розповів про роботу Повітряних Сил за добу
Літак А-50, 3 ЗРК. Генштаб розповів про роботу Повітряних Сил за добу
Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні військо РФ втратило літак і 770 військових за добу — Генштаб
На початок