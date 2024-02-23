Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 58 бойових зіткнень з російською армією.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 23 лютого.

"Загалом противник завдав 5 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів з боку росіян зазнали близько 10 населених пунктів. Серед них: Карповичі, Прогрес Чернігівської області та Середина-Буда, Нововолодимирівка, Атинське, Волфине, Грабовське, Велика Писарівка Сумської області; Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі Харківської області.

На Куп’янському напрямку окупанти 1 раз атакували на позиції українських військ у районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 1 атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де росіяни намагались прорвати оборону. Такаож армія РФ завдала авіаційного удару в районі населеного пункту Макіївка, Білогорівка Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. Серед них: Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак окупантів у районі населеного пункту Іванівське Донецької області, де російські підрозділи намагались покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 9 атак у районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Новобахмутівка, Орлівка, Тоненьке Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів. Серед них: Олександропіль, Новобахмутівка, Очеретине, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян у районах населених пунктів Новомихайлівка, Побєда Донецької області, де окупанти за підтримки авіації 31 раз намагались прорвати оборону наших військ, проте марно. Також противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились: Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

На Новопавлівському напрямку армія РФ наступальних (штурмових) дій не вела. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Водяне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів. Зокрема йдеться про Вугледар, Пречистівку, Золота Ниву та Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 1 атаку противника в районі Роботиного Запорізької області. Окупанти завдали авіаційних ударів у районі населених пунктів Мала Токмачка та Роботине. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них: Чарівне, Малі Щербаки, Степове, Лобкове, П’ятихатки, Степногірськ, Плавні Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 7 спроб штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 5 населених пунктів. Серед них: місто Херсон та Новотягинка, Велетенське, Станіслав Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 - по зенітних ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 3 артилерійських засобах, 1 складу боєприпасів та по 2 РЛС ЗРК “Бук-М3" (уточнено) армії РФ.