Новопризначений президент "Київміськбуду" Василь Олійник провів першу зустріч з інвесторами житлових комплексів. Йшлося про плани, які втілюватиме команда, щоб відновити будівництво та виконати зобов'язання перед покупцями.

Про це йдеться на сайті компанії.

"Зараз я повністю занурений у вивчення документації, знайомлюсь з представниками підрядних, субпідрядних організацій, вивчаю договори й аналізую укладені угоди, щоб зрозуміти й об’єм проблем і наш потенціал", — сказав Василь Олійник.

За його словами, пріоритетним є пошук джерел фінансування. Ведеться спільна робота з мерією і Київрадою щодо розв'язання цього питання. Тривають переговори з банками стосовно кредитування.

На запитання інвесторів, коли буде чіткий план відновлення будівництва і визначена черговість добудови об'єктів, очільник компанії сказав, що готовий буде надати детальні графіки по об'єктах через півтора-два місяці, оскільки ще потребує часу на вивчення стану справ.

Раніше повідомлялося, що на початку лютого 2024 року наглядова рада "Київміськбуду" призначила головою правління – президента компанії Василя Олійника. У будівельній галузі 63-річний Олійник працює вже 43 роки. Професію здобував у Кам'янець-Подільському будівельному технікумі та Київському інженерно-будівельному інституті.

Що відомо про перевірку діяльності компанії "Київміськбуд"

ПрАТ "ХК "Київміськбуд" — найбільший забудовник столиці. Його основний акціонер – територіальна громада Києва в особі Департаменту комунальної власності КМДА з часткою 80%. З 2012 року головою правління і президентом компанії був Ігор Кушнір.

19 травня 2023 року видання Bihus.info опублікувало матеріали розслідування, в якому стверджується, що землю "Київміськбуду" у Козині, на якій раніше була база відпочинку, забудували розкішними котеджами родичі та оточення президента холдингу Ігоря Кушніра.

Київська міська рада на засіданні 25 травня проголосувала за створення тимчасової комісії для перевірки компанії "Київміськбуд".

У липні журналісти Bihus.Info оприлюднили матеріали розслідування про віллу дружини Кушніра у Франції за 20 мільйонів євро і про те, як подружжя Кушнірів здійснило сходження на Еверест. За даними видання Bihus.Info, для виїзду з України під час воєнного стану Ігор Кушнір має довідку про інвалідність.

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що діяльність забудовника ПрАТ "Київміськбуд" перевірять аудитори. На час перевірок керівник компанії Ігор Кушнір відсторонений від виконання обов'язків.

У липні в офісах "Київміськбуду" поліція провела санкціоновані обшуки. Розслідували можливі привласнення коштів при закупівлі квартир за кошти столичного бюджету. Рішення суду щодо цієї справи ще немає.

Результати перевірки діяльності ПрАТ "ХК "Київміськбуд" оприлюднили в листопаді. Як зазначили в КМДА, аудитори дійшли висновку, що компанія переживає труднощі через кризу в економіці, а не через зловживання керівництва.

У грудні Ігоря Кушніра звільнили з посади президента і голови правління "Київміськбуду".