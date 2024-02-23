На підприємстві у селі Полтавка Краматорського району ударом російських дронів зруйнований тік, склади, майстерня, пошкоджена сільськогосподарська техніка.

Про це повідомив начальник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.

Як повідомляла поліція Донеччини, армія РФ завдала по агропідприємству удару дронами Shahed.

Від початку вторгнення це вже третій обстріл підприємства, написав Філашкін.

"Зруйновано тік, склади, майстерню, гараж, пошкоджено сільськогосподарську техніку, зіпсовано 480 тонн насіння зернових культур, яке підприємство підготувало для посівної", — йдеться у його повідомлення.

Очільник адміністрації додав, що з початку повномасштабної війни в області обстрілами армії РФ пошкоджено майно 337 агропідприємств: це рослинницькі, тваринницькі, переробні, хлібопекарські підприємства, елеватори. Там пошкоджені або знищені 3,5 тисячі одиниць техніки та обладнання.

"За попередніми розрахунками, сума завданих збитків вже склала 4,4 мільярда гривень. Втрати включають руйнування господарських приміщень, пошкодження або знищення техніки, загибель тварин та птиці", — зауважив Філашкін.

У підсумку, за даними обладміністрації, внаслідок бойових дій загинули:

понад 1,2 млн. птахів,

25,1 тис. свиней,

1200 корів,

600 овець,

3 тис. кроликів.

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