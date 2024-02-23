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Начальник управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА йде зі своєї посади
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Начальник управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА йде зі своєї посади

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Начальник управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА йде зі своєї посади
Начальник УОЗ Миколаївської ОВА Максим Безносенко. Фото: Максим Безносенко/Facebook

Начальник управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації Максим Безносенко за власним бажанням залишає посаду. Замість нього виконуватиме обов'язки заступниця Ірина Ткаченко.

Про це 23 лютого 2024 року посадовець розповів у коментарі Суспільному.

"Я залишаю пост начальника управління охорони здоров'я ОВА. Так, я підтверджую цю інформацію", — говорить чоловік.

Про причини та точний час звільнення посадовець відмовився коментувати. Замість нього обов'язки начальника УОЗ виконуватиме перша заступниця Ірина Ткаченко.

"Наступником буде Ірина Станіславівна Ткаченко, яка працювала до цього моїм заступником, десь близько пів року. Вона відповідала за лікувальний сектор. А до цього вона працювала медичним директором в Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні", — каже Максим Безносенко.

Що відомо про Максима Безносенка

20 жовтня 2021 року в приміщенні облради представили новопризначеного посадовця. Відповідне розпорядження 19 жовтня підписав голова облдержадміністрації Віталій Кім.

Максим Безносенко — лікар-онколог вищої категорії. До роботи в управлінні обіймав посаду виконувача обов’язків директора Миколаївського обласного центру онкології.

Закінчив Вінницький державний медичний університет імені Миколи Пирогова у 2000 році. У 2002 році закінчив інтернатуру за спеціальністю "Акушерство та гінекологія" на базі Миколаївського онкодиспансеру. Там же з 2002 до 2004 роки працював онкогінекологом.

З 2004-го до 2007 року навчався на аспірантурі в інституті онкології Академії медичних наук у Києві. У 2008 році почав працювати онкогінекологом у Миколаївському онкологічному диспансері. У 2016 році отримав звання "Заслужений лікар України".

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