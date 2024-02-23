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Зустрів вовків та заліз на дерево: в Одеській області чоловік намагався незаконно потрапити до Молдови — ДПСУ
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Зустрів вовків та заліз на дерево: в Одеській області чоловік намагався незаконно потрапити до Молдови — ДПСУ

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Зустрів вовків та заліз на дерево: в Одеській області чоловік намагався незаконно потрапити до Молдови — ДПСУ
Затриманий чоловік з прикордонниками. Фото: ДПСУ

На Одещині чоловік намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою. Втім, не зміг через зграю вовків.

Таку історію 23 лютого розповіли на сайті Державної прикордонної служби.

Подія сталась у районі залізничної станції Абамеликове. Як зазначили у пресслужбі, там чоловік намагався перетнути кордон, однак зустрів хижаків та заліз на дерево. Звідти надіслав повідомлення на електронну адресу ДПСУ з таким змістом: "Я хочу здатися. Я вирішив незаконно перетнути кордон, але зустрів вовків". Також в листі вказувалось приблизне місце знаходження.

Прикордонники затримали чоловіка та склали протокол про адміністративне правопорушення.

Раніше у ДПСУ попереджали про вовків в Одеській області неподалік кордону з Молдовою.

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