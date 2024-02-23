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Сили оборони відбили атаку армії РФ поблизу Роботиного на Запорізькому напрямку
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Сили оборони відбили атаку армії РФ поблизу Роботиного на Запорізькому напрямку

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На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку армії РФ в районі Роботиного.
Ілюстративне. . Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку армії РФ в районі Роботиного, Запорізької області.

Про це сьогодні, 23 лютого, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Окрім цього, зазначають, що російські війська завдали артилерійських та мінометних обстрілів по 15 населених пунктах Запорізької області.

"Серед них Чарівне, Малі Щербаки, Степове, Лобкове, П’ятихатки, Степногірськ, Плавні", — йдеться в повідомленні.

Раніше Суспільне повідомляло, що протягом минулої доби, 22 лютого, російські військові 401 раз обстріляли територію 9 населених пунктів Запорізької області.

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