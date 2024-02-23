Пам'ятку історії місцевого значення на вул. Жилянська, 96, відреставрують за 12 млн грн. Старовинний будинок, де жив режисер Панас Саксаганський, був пошкоджений російською атакою.

Про це йдеться на сайті публічних закупівель Prozorro.

Реставрацію будівлі замовив Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького. Аукціон відбудеться 29 лютого.

Підрядник має посилити старі цегляні стіни металевим каркасом, заповнити шви стін та карнизів, замінити двері на горищі на нові, демонтувати покрівлю, відливи та водостічні труби.

Будинок планують відновити до 15 жовтня 2024 року. На роботи спрямують понад 12 млн грн.

Рік тому навколо цього історичному будинку в Києві зчинився скандал. Громадські діячі заявляли, що історична будівля опинилася під загрозою руйнування, адже поруч планували звести 16-поверхівку. Орендар збирався побудувати готельно-офісно-житловий комплекс та паркінг. Справа розглядалася у суді. Зрештою забудовнику відмовили в оренді землі.