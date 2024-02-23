Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, згадуючи події у Криму в 2014 році заявив, що громадянське суспільство на мітингу у Сімферополі, що відбувся 26 лютого, своє завдання виконало, зокрема не дало можливості проросійським силам у Верховній Раді Криму створити бажану для Москви картинку.

Про це він сказав під час відкриття фотовиставки "10 років спротиву".

"Тоді, 26 лютого, громадянське суспільство на мітингу в Сімферополі своє завдання виконало. Бо вони не дали можливості проросійським силам у Верховній Раді Криму створити бажану для Москви картинку. Гламурну таку картинку, що нібито в залі сидять законно обрані депутати ВР Криму і радісно голосують, щоб від'єднати Крим від України і приєднати до Росії. Вони мали це зробити. Москва це контролювала", – розповів Чубаров.

Він зазначив, що 15-16 тисяч людей, які зібралися на заклик Меджлісу, включно з кримськими татарами і етнічними українцями, можливо, і різних політичних уподобань, не уявляли собі, що Крим може далі розвиватися не в складі Української держави.

"І вони вийшли, щоб не дати зреалізувати наміри Москві та кримським сепаратистам. Але держава була настільки знесилена, що не змогла виконати свої повноваження, і 27-го Путін на очах усього шокованого світу реалізував інший варіант — відкритого, брутального захоплення української території", — сказав Чубаров.

Рефат Чубаров також пригадав, що на мітингу у Сімферополі, який відбувся 23 лютого на честь першого голови уряду проголошеної в 1917 році Кримської Демократичної Республіки, одного з організаторів Курултаю кримськотатарського народу Номана Челебіджихана, панувала атмосфера позитивного очікування.

"Треба було бачити обличчя людей, які зібралися на мітингу. Люди були раді, що переміг Майдан, казали: «Слава богу, тепер ми будемо виходити на широкий шлях демократії. Там говорили, як розвиватиметься Крим, коли не буде монополії жодної етнічної більшості - російської, однієї партії, як тоді була "Партія регіонів". Люди тоді добре розумілися", — підсумував голова Меджлісу.

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