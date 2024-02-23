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У Запоріжжі під час пожежі врятували жінку з двома дітьми
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У Запоріжжі під час пожежі врятували жінку з двома дітьми

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23 лютого у Запоріжжі сталася пожежа: врятували жінку з двома дітьми
Рятувальники ДСНС. Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Сьогодні, 23 лютого, у Запоріжжі сталася пожежа в одному з багатоквартирних будинків. Надзвичайники врятували жінку з двома дітьми. Наразі загоряння ліквідоване.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

У Запоріжжі під час пожежі врятували жінку з двома дітьми
Наслідки пожежі у Запоріжжі, 23 лютого 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Зазначається, що в одній із квартир багатоповерхового будинку міста загорілися домашні речі на площі 5 кв.м:

"Під час проведення розвідки надзвичайники врятували із задимленої квартири жінку з немовлям та 2-річною дитиною Після огляду лікарями постраждалим госпіталізація не знадобилася", — йдеться у повідомленні.
У Запоріжжі під час пожежі врятували жінку з двома дітьми
Ймовірне місце виникнення загоряння. Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Рятувальники ліквідували пожежу. Ймовірна причина загоряння – коротке замикання електронного пристрою.

За фактом пожежі ведеться розслідування.

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