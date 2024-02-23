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"Був людяним у найменших деталях": в Тернополі попрощалися з журналістом Богданом Бекесевичем
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"Був людяним у найменших деталях": в Тернополі попрощалися з журналістом Богданом Бекесевичем

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У Тернополі попрощалися з радіожурналістом Богданом Бекесевичем. Чоловік понад 40 років працював у Тернопільській обласній державній телерадіокомпанії.

Про це повідомила його сестра Ольга Литвинова.

Панахиду відправили в каплиці біля Церкви Преображення Господнього.

Прощання з Богданом Бекесевичем у каплиці
Прощання з Богданом Бекесевичем у каплиці біля Церкви Преображення Господнього. Фото: Суспільне Тернопіль

На похорон прийшли друзі, колеги, знайомі. Заслужений журналіст України Євген Баров розповів, в обласній телерадіокомпанії Богдан Бекесевич понад 10 років керував дирекцією радіомовлення.

Євген Баров, Заслужений журналіст України, колега покійного
Євген Баров, Заслужений журналіст України. Фото: Суспільне Тернопіль

"Складно керувати творчим колективом. Кожен має свої амбіції, уподобання. Бувало, сперечалися щодо роботи. І сперечалися голосно. А він спокійний такий, врівноважений. Згадую, коли переїжджав з однієї квартири на іншу, він сам прийшов і каже: "Хочу допомогти тобі меблі перетягнути, бо знаю, що це нелегко". Сказав класик: "У головному можна прикинутися, але видають людей деталі". Богдан був людяним у найменших деталях".

На панахиду прийшла Галина Зубик. Жінка розповідає, знала Богдана Бекесевича ще до того, як стала звукорежисеркою в обласній телерадіокомпанії.

Галина Зубик, колега покійного журналіста Богдана Бекесевича
Галина Зубик, колега Богдана Бекесевича. Фото: Суспільне Тернопіль

"З молодих років знаємося. Одразу так мені пригадалося: він був молодий, красивий, коли одружився. Ми тоді познайомилися з ним. Це був мужчина в розквіті сил. Енергійний і дуже доброзичливий. Таким він залишався і під час роботи, коли я прийшла в телерадіокомпанію. Завжди допомагав, бо роботу на радіо теж починав з посади звукорежисера".

Поховали Богдана Бекесевича на Микулинецькому кладовищі поруч з його дідусем.

Ольга Литвинова, сестра покійного журналіста Богдана Бекесевича
Ольга Литвинова, сестра Богдана Бекесевича. Фото: Суспільне Тернопіль

"Він страшенно любив своїх онуків, дітей, дуже любив свою родину. Знав історію всіх членів своєї родини. Він це розказував завжди, пишався цим. Це справжній українець, який не робив на своєму патріотизмі ні піару, ні якогось шуму. Мене вразила ситуація, коли розформовували телерадіокомпанію, він одразу в цей же день пішов на пенсію. І я його запитала: "Богдане, ну чого ти так одразу пішов?" Він каже: "Ти знаєш, я міг залишитися. Але так багато молодих людей залишилося без роботи, я не міг зайняти їхнє місце", — розповіла сестра Ольга Литвинова.

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