У Запоріжжі оголосили тендер на закупівлю дорожніх знаків вартістю понад 1 млн

У Запоріжжі комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення "Запоріжміськсвітло" оголосило тендер з метою придбати 841 дорожній знак з орієнтовною вартістю 1,3 мільйон гривень.

21 лютого на сайті публічних закупівель Prozorro з'явився відповідний тендер.

Тендер "Запоріжміськсвітло" на закупівлю дорожніх знаків. Фото: скриншот з Prozorro

Згідно з даними реєстру, комунальне підприємство планує закупити 841 дорожній знак. Зокрема, йдеться про знаки "Напрямок головної дороги", "Об’їзд перешкоди з правого боку", "Зупинку заборонено", "Рух прямо" та інші.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій і початок аукціону запланований на двадцять дев'яте лютого. Очікувана вартість закупівлі – 1 334 606 грн.

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