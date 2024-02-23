Столичні посадовці досі інспектують пошкоджені будинки на вул. Академіка Заболотного, 60-62, які поруйнувала ракетна атака Росії 7 лютого 2024 року. Нині з'ясовується, які саме квартири придатні для життя. До 28 лютого чиновники обіцяють скласти перелік квартир, у яких можна відновити постачання комунальних послуг.

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

Зазначається, що власники квартир, де не пошкоджені конструктивні елементи, зможуть повернутися до своїх осель, як тільки комунальники відновлять електро-, тепло- та водопостачання. Перелік квартир, безпечних для проживання, посадовці Голосіївської райдержадміністрації мають скласти до 28 лютого.

Наступним етапом для відновлення будинків стане інструментальне обстеження конструкцій. Після нього фахівці оперативно розроблять проєкт.

"Ми очікуємо, що наступного тижня буде визначено переможця тендера на проведення інструментального дослідження. Коли остаточно визначать ступінь пошкодження конструкцій та розроблять проєкт, КП "Житлоінвестбуд-УКБ" зможе розпочати відновлювальні роботи", — цитує пресслужба заступника голови КМДА Вячеслава Непопа.

Наслідки російської атаки на вул. Академіка Заболотного. Фото: КМДА

За його словами, в тих будинках, що не отримали пошкодження конструкцій, власники квартир можуть отримати від держави до 350 тис. грн на проведення ремонту за програмою "єВідновлення".

Для цього потрібно:

подати повідомлення про пошкоджене майно в мобільному застосунку або на порталі Дія;

відкрити в одному з банків-партнерів спеціальний рахунок "єВідновлення". Таку картку можна отримати в банках "ПриватБанк", "Монобанк", "А банк", "Sense Банк", "Пумб";

подати заявку на виплату через Дія, яку розгляне Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти, утворена розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 15.05.2023 № 257;

дозволити огляд майна для складання акту обстеження, після чого Комісія визначить розмір компенсації за пошкоджене майно;

дочекатися внесення рішення в Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна;

отримати гроші на картку;

подати звіт про використані кошти.

Отримані на спеціальну карту кошти можна витратити на будівельні матеріали або ремонтні послуги підрядників, які є учасниками державної програми "єВідновлення".

"Витратити кошти треба протягом 12 місяців після їхнього отримання, інакше вони повернуться до державного бюджету", — наголошують у КМДА.

Наслідки російської атаки на вул. Академіка Заболотного. Фото: КМДА

Якщо Комісія призначить державну виплату від 200 тисяч гривень, її буде розділено на дві частини.

"Під час першої виплати ви отримаєте 70% суми, решту — під час другої. Щоб отримати другу частину, необхідно подати звіт про проміжні результати та куплені матеріали в застосунку Дія", — поінформували у пресслужбі КМДА.

Російська армія вранці 7 лютого масовано атакувала Київ ракетами. Внаслідок обстрілу постраждали близько 40 людей. Відомо про чотирьох загиблих. Також пошкоджена інфраструктура. Сили протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці знищили приблизно два десятки ракет. Про це повідомили міський голова Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.