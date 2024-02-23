23 лютого у Житомирі попрощалися з воїном Збройних сил України Миколою Туріним, який загинув під час виконання бойового завдання в Луганській області.

Про це повідомила пресслужба Житомирської міської ради у Telegram.

У повідомленні йдеться, що Микола Турін народився 23 травня 1993 року у Житомирі.

"Отримав базову середню освіту у загальноосвітній школі №16. Опісля здобув професію електрогазозварювальника у Житомирському профтехучилищі №6. Працював на одному з підприємств Житомира. З липня 2023 мобілізований, став до лав Збройних сил України. Проходив військову підготовку у Польщі", — йдеться у повідомленні.

Микола Турін загинув 8 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту України в Луганській області.

Вічна слава та світла пам'ять нашому Герою.

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