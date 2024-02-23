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Без опадів, місцями — ожеледиця. Погода 24 і 25 лютого на Харківщині
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Без опадів, місцями — ожеледиця. Погода 24 і 25 лютого на Харківщині

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Харків, погода, сніг
Парк у Харкові, лютий 2024 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Хмарну погоду, але без дощу й снігу прогнозують синоптики на вихідні 24-25 лютого у Харкові та області.

Про це Суспільне Харків повідомили у Харківському регіональному гідрометеоцентрі.

Прогноз синоптиків на 24 лютого: погода в Харкові та області

  • Хмарно з проясненнями;
  • Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця;
  • Вітер південно-східний, 7-12 м/с;
  • Температура повітря у Харківській області: вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 3-8° тепла;
  • Температура повітря у Харкові: вночі близько 0-2°, вдень 4-6° тепла.

Погода на Харківщині 25 лютого

  • Мінлива хмарність;
  • Без опадів. Вночі на дорогах місцями ожеледиця;
  • Вітер південно-східний, 7-12 м/с;
  • Температура повітря у Харкові та області: вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 3-8° тепла.

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