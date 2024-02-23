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У Франківську відкрили виставку трипільської культури спільно з живописом Романа Бончука
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У Франківську відкрили виставку трипільської культури спільно з живописом Романа Бончука

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Виставку "Фабула" відкрили 23 лютого у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. На ній представили артефакти трипільської культури, живопис Романа Бончука та нагороди воїнів Інтернаціонального легіону.

Про це кореспондентці Суспільного розповіла кураторка виставки Ірина Форостян.

"У нас є чотири артефакти-оригінали, які належать музею університету. І ми вдячні, що нам дозволили виставити їх. Також є репродукції, реконструкції. Дуже важливо в цей буремний час, коли руйнуються історичні пам'ятки, зберегти їх", — каже Ірина Форостян.

У Франківську відкрили виставку "Фабула"
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Автор полотен Роман Бончук говорить, що мистецтво актуальне, коли фіксує сьогодення в контексті світової парадигми, котра невпинно змінюється й модифікується.

"Проєкт "Фабула" — це щоденник модифікації цієї парадигми й спроба фіксації цих змін в Україні, яка у війні виборює щоденно кожен клаптик нашої землі", — розповідає Роман Бончук.

Художник представив на виставці 30 своїх картин. Це — його щоденник-рефлексія на сьогоднішні події в Україні.

У Франківську відкрили виставку "Фабула ІФ
Кураторка виставки "Фабула" Ірина Форостян. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Тут є фіксація мужності козацького духу, є рефлексія щодо цифровізації та диджиталізації. Є геополітична матриця, яка, на жаль, є прихованою в деяких аспектах. Є світові лиха — колапси, кліматичні зміни, роботизація та проблеми глобалізації. Є актуальність нашої історії — 3D-голограми з Трипілля. А також — проєкт "Brother for brother" — відзнаки іноземних добровольців ЗСУ від Ірини Форостян", — говорить Роман Бончук.

Останні три полотна з'явилися, коли Бончук прочитав статтю головнокомандувача Збройних сил України 2021-2024 років Валерія Залужного.

"Він сказав, що нам для перемоги потрібна нова зброя, більш сучасна, більш точна. Насправді наша зброя — ми, тобто козацький дух. Наша зброя — це наша могутня історія і наш непереможний дух", — каже Роман Бончук.

У Франківську відкрили виставку з живописом Романа Бончука
Художник Роман Бончук. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Відвідувачка виставки Лариса Сандюк говорить, що Роман Бончук — працьовитий і продуктивний художник.

"Якесь його полотно може викликати обурення, якесь — гнів. Щось, може, навпаки змусити зрозуміти, що ми маємо, чим можемо пишатися. Тобто кожна картина, кожна робота — різні", — ділиться враженнями про виставку Лариса Сандюк.

Виставка "Фабула" у виставковому залі Прикарпатського університету триватиме впродовж трьох тижнів.

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