23 лютого у Житомирі на Смолянському військовому кладовищі попрощалися з 25-річним військовослужбовцем Русланом Калініним, який загинув у боях за Україну 6 лютого 2024 року.
Про це Суспільному розповіла директорка міського центру соціальних служб Ольга Юрченко.
За її словами, Руслан Калінін приєднався до лав ЗСУ у 2020 році.
"Він брав участь у визволенні Київщини, далі на східних, північних, південних кордонах нашої країни. За мужність і відвагу його нагородили державними та відомчими нагородами. Проте найбільшою нагородою для нього було звільнення кожного клаптика української землі", — сказала Ольга Юрченко.
Зі слів директорки міського центру соціальних служб, за освітою Руслан Калінін був менеджером і професійно займався спортом.
"Він займався рукопашним боєм з дитинства. Він кандидат у майстри спорту і має багато нагород. Крім того, він любив кінний спорт і обожнював коней", — говорить Ольга Юрченко.
Ольга Юрченко розповіла, що Руслан Калінін був люблячим сином, братом та чоловіком, але не встиг побратися з коханою.
"Він зробив пропозицію та готувалися до весілля. Руслан говорив про свою наречену, що Бог подарував йому таке щастя — знати тебе, кохати тебе і ти найкраща дружина у світі. Але не судилося", — розказала директорка міського центру соціальних служб.
За словами побратима загиблого Руслана Володимира, Руслан був надійним другом та патріотом.
"Це велика втрата для навчального центру, 95-ї бригади, для всіх ЗСУ. Він був нашим другом, товаришем — веселим, енергійним, завжди підбадьорював нас усіх. Патріот з великої літери, от і все", — сказав Володимир.
У загиблого воїна залишилася мама, брат та кохана дівчина. Поховали захисника на Смолянському військовому кладовищі.
Вічна слава і світла пам'ять нашому Герою.
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