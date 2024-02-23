23 лютого у Житомирі на Смолянському військовому кладовищі попрощалися з 25-річним військовослужбовцем Русланом Калініним, який загинув у боях за Україну 6 лютого 2024 року.

Про це Суспільному розповіла директорка міського центру соціальних служб Ольга Юрченко.

За її словами, Руслан Калінін приєднався до лав ЗСУ у 2020 році.

"Він брав участь у визволенні Київщини, далі на східних, північних, південних кордонах нашої країни. За мужність і відвагу його нагородили державними та відомчими нагородами. Проте найбільшою нагородою для нього було звільнення кожного клаптика української землі", — сказала Ольга Юрченко.

Ольга Юрченко, Житомир, 23 лютого 2024 року. Фото: Катерина Тарасюк/Суспільне Житомир

Загиблий військовий Руслан Калінін. Фото: Катерина Тарасюк/Суспільне Житомир

Зі слів директорки міського центру соціальних служб, за освітою Руслан Калінін був менеджером і професійно займався спортом.

"Він займався рукопашним боєм з дитинства. Він кандидат у майстри спорту і має багато нагород. Крім того, він любив кінний спорт і обожнював коней", — говорить Ольга Юрченко.

Грамоти і нагороди Руслана Калініна. Житомир, 23 лютого 2024 року. Фото: Катерина Тарасюк/Суспільне Житомир

Ольга Юрченко розповіла, що Руслан Калінін був люблячим сином, братом та чоловіком, але не встиг побратися з коханою.

"Він зробив пропозицію та готувалися до весілля. Руслан говорив про свою наречену, що Бог подарував йому таке щастя — знати тебе, кохати тебе і ти найкраща дружина у світі. Але не судилося", — розказала директорка міського центру соціальних служб.

Рідні прощаються з загиблим військовим. Житомир, 23 лютого 2024 року. Фото: Катерина Тарасюк/Суспільне Житомир

За словами побратима загиблого Руслана Володимира, Руслан був надійним другом та патріотом.

"Це велика втрата для навчального центру, 95-ї бригади, для всіх ЗСУ. Він був нашим другом, товаришем — веселим, енергійним, завжди підбадьорював нас усіх. Патріот з великої літери, от і все", — сказав Володимир.

Володимир, Житомир, 23 лютого 2024 року. Фото: Катерина Тарасюк/Суспільне Житомир

У загиблого воїна залишилася мама, брат та кохана дівчина. Поховали захисника на Смолянському військовому кладовищі.

Вічна слава і світла пам'ять нашому Герою.

На Смолянському військовому кладовищі прощаються з Русланом Калініним. Житомир, 23 лютого 2024 року. Фото: Катерина Тарасюк/Суспільне Житомир

На Смолянському військовому кладовищі прощаються з Русланом Калініним. Житомир, 23 лютого 2024 року. Фото: Катерина Тарасюк/Суспільне Житомир

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube