У Миколаєві діє мобільний простір "Вільна". Для жінок та дівчат організовують заняття з конями на іподроміКомплекс споруд для випробування коней та організації кінно-спортивних змагань. Мета заходу — психологічно підтримати за допомогою майстер-класів та спортивних занять.
Кореспонденти Суспільного 23 лютого побували на заході та поспілкувалися з його учасниками та організаторами.
Відвідувачка простору Дар’я переїхала з Маріуполя до Миколаєва у 2014 році. Вона на іподромі втретє. Коні допомагають забути про негативні емоції, говорить жінка.
"Дивовижні емоції, тому що кінь — це уособлення сили, і водночас — доброти. Класно, коли поруч з конем стоїш, якось заряджаєшся теплом", — каже Дар'я.
Психологиня мобільного простору "Вільна" Ольга Біла говорить, найчастіше жінки звертаються з проблемами, пов’язаними з нестабільним емоційним станом та стресом.
"Заняття на іподромі допомагають нашим дівчатам збалансувати їх психоемоційний стан. У наш нелегкий час потрібно таке місце, де людина може відчути єднання з природою, побачити таких сильних спокійних коней, і підзарядитися від них енергією", — зазначає Ольга.
Відвідати кінно-спортивну школу вирішила переселенка з Маріуполя Світлана разом з рідними, адже мріяла побачити тварин наживо, каже жінка.
"На іподромі вперше, все життя мріяла потрапити до коней. Очікування найпрекрасніші, здійснилося навіть ще більше, ніж очікувалося, тому що коні — це чудові тварини, які викликають тільки захоплення", — виражає власні емоції Світлана.
На базі іподрому 11 коней. До прогулянок та занять залучають чотирьох, говорить інструкторка з верхової їзди Олександра.
"Окрім того, що це дуже корисно на фізіологічному рівні, це також іпотерапія: жінки катаються, залучають всю свою енергію. М’язи, так і просто саме торкання, погладжування, почісування — це називається іповенція, що теж дуже заспокоює", — розповідає інструкторка.
Іпотерапія — один з майстер-класів, який подобається жінкам, розповідає менеджерка простору "Вільна" Марина Кручинова.
"Саме іпотерапія, де наші тренерки вчать дівчат саме спілкуванню з кіньми. Спочатку це просто знайомство, спостереження за ними, вони вчаться догляду, а потім, хто бажає, демонструє себе саме верхи на конях", — говорить Кручинова.
Всі послуги у просторі "Вільна" безплатні. Заняття на іподромі відбуваються щоп’ятниці та тривають півтори години, каже менеджерка.
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