У Миколаєві діє мобільний простір "Вільна". Для жінок та дівчат організовують заняття з конями на іподромі . Мета заходу — психологічно підтримати за допомогою майстер-класів та спортивних занять.

Кореспонденти Суспільного 23 лютого побували на заході та поспілкувалися з його учасниками та організаторами.

Відвідувачка простору Дар’я переїхала з Маріуполя до Миколаєва у 2014 році. Вона на іподромі втретє. Коні допомагають забути про негативні емоції, говорить жінка.

"Дивовижні емоції, тому що кінь — це уособлення сили, і водночас — доброти. Класно, коли поруч з конем стоїш, якось заряджаєшся теплом", — каже Дар'я.

Відвідувачка простору "Вільна" Дар'я, 23 лютого 2024 року. Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

Психологиня мобільного простору "Вільна" Ольга Біла говорить, найчастіше жінки звертаються з проблемами, пов’язаними з нестабільним емоційним станом та стресом.

"Заняття на іподромі допомагають нашим дівчатам збалансувати їх психоемоційний стан. У наш нелегкий час потрібно таке місце, де людина може відчути єднання з природою, побачити таких сильних спокійних коней, і підзарядитися від них енергією", — зазначає Ольга.

Психологиня мобільного простору "Вільна" Ольга Біла, 23 лютого 2024 року. Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

Відвідати кінно-спортивну школу вирішила переселенка з Маріуполя Світлана разом з рідними, адже мріяла побачити тварин наживо, каже жінка.

"На іподромі вперше, все життя мріяла потрапити до коней. Очікування найпрекрасніші, здійснилося навіть ще більше, ніж очікувалося, тому що коні — це чудові тварини, які викликають тільки захоплення", — виражає власні емоції Світлана.

Переселенка Світлана, 23 лютого 2024 року. Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

На базі іподрому 11 коней. До прогулянок та занять залучають чотирьох, говорить інструкторка з верхової їзди Олександра.

"Окрім того, що це дуже корисно на фізіологічному рівні, це також іпотерапія: жінки катаються, залучають всю свою енергію. М’язи, так і просто саме торкання, погладжування, почісування — це називається іповенція, що теж дуже заспокоює", — розповідає інструкторка.

Інструкторка Олександра разом з конем під час заняття на іподромі, 23 лютого 2024 року. Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

Іпотерапія — один з майстер-класів, який подобається жінкам, розповідає менеджерка простору "Вільна" Марина Кручинова.

"Саме іпотерапія, де наші тренерки вчать дівчат саме спілкуванню з кіньми. Спочатку це просто знайомство, спостереження за ними, вони вчаться догляду, а потім, хто бажає, демонструє себе саме верхи на конях", — говорить Кручинова.

Заняття на іподромі, 23 лютого 2024 року. Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

Всі послуги у просторі "Вільна" безплатні. Заняття на іподромі відбуваються щоп’ятниці та тривають півтори години, каже менеджерка.

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