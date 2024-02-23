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На човнах переправляли чоловіків до Молдови за 8,5 тис. доларів США: правоохоронці затримали киянина та грузина
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На човнах переправляли чоловіків до Молдови за 8,5 тис. доларів США: правоохоронці затримали киянина та грузина

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На човнах переправляли чоловіків до Молдови за 8,5 тис. доларів США
Затримання підозрюваних у незаконному переправленні чоловіків за кордон. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

Правоохоронці викрили двох спільників: 42-річного громадянина Грузії та 51-річного киянина, які організували схему переправлення з України до Молдови військовозобов'язаних чоловіків. Їм загрожує до 9 років в'язниці.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

За даними слідства, киянин підшуковував військовозобов'язаних чоловіків, які хотіли поїхати з України й готові були за це заплатити 8,5 тис. доларів США.

"Пропонував їм перетнути кордон поза межами пункту пропуску, а також пояснював як це зробити й хто може їм допомогти, за що отримував свою частину коштів від "клієнтів", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Другий підозрюваний — громадянин Грузії організовував безпосереднє перевезення чоловіків до державного кордону у Вінницькій області. Там спільники переправляли чоловіків човнами через р. Дністер до Молдови.

"В Молдові ухилянтів зустрічали інші учасники групи та проставляли в закордонних паспортах чоловіків відповідні відмітки про в’їзд до республіки", — зазначають у столичній прокуратурі.

Спільників затримали "на гарячому", коли вони саме отримували другий транш винагороди. Один з них — громадянин Грузії — вже перебуває під слідством. Щодо нього в суді нині розглядається обвинувальний акт за вчинення розбійного нападу.

Наразі їм повідомлено про підозру та до суду скеровані клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Справу розслідують за ч. 3 ст. 332Незаконне переправлення військовозобов'язаних осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань (ДБР)завершили розслідування масштабної схеми ухилення від мобілізації, до якої були залучені посадовці військкоматів Києва та області, спільники з інших областей України.

7 лютого Верховна рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт 10449 про посилення мобілізації.

6 лютого Верховна рада ухвалила закон №10456 про затвердження Указу президента про продовження дії воєнного стану, а також №10457 про продовження загальної мобілізації — з 14 лютого на 90 днів. Відповідно до 13 травня 2024 року.

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