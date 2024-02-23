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Незаконно продавав зброю: правоохоронці затримали жителя Пологівського району
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Незаконно продавав зброю: правоохоронці затримали жителя Пологівського району

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Правоохоронці затримали жителя Преображенки на Запоріжжі, який незаконно збував зброю
Гранати та тротилова шашка, які вилучили у підозрюваного. Фото: ГУ Національної поліції в Запорізькій області

На Запоріжжі правоохоронці затримали жителя Пологівського району, який за даними слідства, збував зброю та боєприпаси. Йому повідомили про підозру за ч. 1, 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Про це сьогодні, 23 лютого, повідомили в ГУ Національної поліції у Запорізькій області.

Правоохоронці затримали 39-річного жителя прифронтового села Преображенка, який продавав різноманітну зброю: корпуси гранат, автомат, магазини й набої до них, тротилові шашки та інше.

На Запоріжжі правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно продавав зброю
Автомат, гранати та набої, які вилучили у підозрюваного. Фото: ГУ Національної поліції в Запорізькій області

Затримали чоловіка 22 лютого, після завершення одного із продажів:

"22 лютого за 22 000 гривень він продав два корпуси гранат Ф-1, два запали типу УЗРГМУніфікований Запал Ручної Гранати Модернізований-2, автомат АК-74 та магазин до нього, 25 набоїв калібру 5,45 мм. 10 лютого фігурант «заробив» 2 000 гривень на продажі трьох корпусів гранат РГДРучна граната дистанційної дії-5, корпусу гранати РГНРучна граната наступальна, трьох корпусів гранат Ф-1, трьох запалів типу УЗРГМ-2 та тротилової шашки", — йдеться у повідомленні.

Після затримання правоохоронці провели обшук у будинку підозрюваного, де виявили два постріли до бойової машини піхоти (БМП) та три набої калібру 5,45 мм.

На Запоріжжі правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно продавав зброю
БМП-набій, який вилучили під час обшуків у будинку підозрюваного. Фото: ГУ Національної поліції в Запорізькій області

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років.

Наразі досудове розслідування триває.

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