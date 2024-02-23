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На Миколаївщині відновили два мости, пошкоджені російськими військами
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На Миколаївщині відновили два мости, пошкоджені російськими військами

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На Миколаївщині відновили два мости, пошкоджені російськими військами
Підтоплений пішохідний міст біля села Галаганівка, Миколаївщина, 6 червня 2023 року. Фото: Іван Кухта/Телеграм

У Снігурівській громаді Миколаївської області відновлюють транспортну інфраструктуру, що була пошкоджена під час бойових дій. Станом на лютий 2024 року запрацювали дві мостові переправи.

Про це повідомив очільник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта у Telegram.

На Снігурівщини відновили міст через Інгулецький магістральний канал, повідомив посадовець. Попередній підірвала російська армія у листопаді 2022 року під час свого відступу.

"Нову переправу звели поряд зі старим аварійним мостом, який підремонтували до завершення будівництва нового. Тепер мешканці матимуть змогу здійснювати переправу через магістральний канал", — повідомив Іван Кухта.

Інший міст звели бійці 36-ї шляхо-відновлювальної бригади менш ніж за місяць, додав Кухта. Для будівництва використали відновлені понтони з переправ громади, що підірвали росіяни у 2022 році.

"Свій вклад у відновлення транспортної інфраструктури Снігурівської громади внесли адміністрація Державної спеціальної служби транспорту, генерал-майор Богдан Бондар, партнери з UNITED24 та начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім", — йдеться у повідомленні.

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