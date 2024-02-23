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Жителі закарпатського села Пушкіно проголосували за нову назву населеного пункту
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Жителі закарпатського села Пушкіно проголосували за нову назву населеного пункту

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Жителі закарпатського села Пушкіно проголосували за нову назву населеного пункту
Фото: Вилоцька селищна рада

Жителі села Пушкіно Берегівського району під час опитування підтримали перейменування населеного пункту на Міжлісне.

Про це повідомила староста села Пушкіно Ганна Кут на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, в опитуванні щодо перейменування села взяло участь 738 людей, з яких 409 — підтримали назву села Міжлісне. Назва "Українське" отримала 148 голосів, а "Закарпатське" — 180.

"За результатами опитування більшу кількість голосів — 409, отримала назва Міжлісне. Для інформації з перейменування назви села Пушкіно, протокол переданий в обласне Управління інформаційної діяльності із громадськістю і Берегівську районну адміністрацію. Питання по перейменування села внесено в порядок денний на затвердження протоколу сесією Вилоцької селищної ради", — додала Ганна Кут.

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