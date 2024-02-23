Жителі закарпатського села Пушкіно проголосували за нову назву населеного пункту

Жителі села Пушкіно Берегівського району під час опитування підтримали перейменування населеного пункту на Міжлісне.

Про це повідомила староста села Пушкіно Ганна Кут на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, в опитуванні щодо перейменування села взяло участь 738 людей, з яких 409 — підтримали назву села Міжлісне. Назва "Українське" отримала 148 голосів, а "Закарпатське" — 180.

"За результатами опитування більшу кількість голосів — 409, отримала назва Міжлісне. Для інформації з перейменування назви села Пушкіно, протокол переданий в обласне Управління інформаційної діяльності із громадськістю і Берегівську районну адміністрацію. Питання по перейменування села внесено в порядок денний на затвердження протоколу сесією Вилоцької селищної ради", — додала Ганна Кут.

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