За два роки повномасштабної війни в Запорізькій області частково або повністю було зруйновано 13 тисяч 501 цивільний об’єкт. Руйнувань зазнали житлові будинки, церкви, готельні комплекси. Зокрема, у Запоріжжі пошкоджені 12 багатоповерхівок, дев'ять з яких наразі відновлюють, зазначив Суспільному начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

На якому етапі відновлення будинки — в матеріалі кореспондентів Суспільного.

Будинок на вулиці Незалежної України, 67

2 березня близько 01:30 російські військові ракетами обстріляли Запоріжжя. Одна з них влучила в п'ятиповерховий житловий будинок. Тоді 13 людей загинули, серед них — немовля.

Напівзруйнована п'ятиповерхівка в Запоріжжі на вулиці Незалежної України, 67, 2.03.2023. Фото: Суспільне Запоріжжя

Будинок почали відновлювати в листопаді 2023 року: демонтували пошкоджені конструкції, розпочали укладати цеглу зруйнованого третього під’їзду. Загалом на реконструкцію з державного бюджету спрямували 131 мільйон гривень, розповів начальник служби відновлення інфраструктури в Запорізькій області Олег Галич. За його словами, здати в експлуатацію готовий проєкт підрядник планує в листопаді цього року.

П'ятиповерхівка в Запоріжжі на вулиці Незалежної України, 67 під час відновлення. Фото: Суспільне Запоріжжя

П'ятиповерхівка у Запоріжжі на вулиці Незалежної України, 67 під час відновлення. Фото: Суспільне Запоріжжя

Будинки на вулиці Запорізька, 2-а та Запорізька, 2-б

22 березня близько 11:20 армія РФ завдала шість ракетних ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинув чоловік, пошкоджені дві дев’ятиповерхівки.

Пошкоджена багатоповерхівка в Запоріжжі на вулиці Запорізькій, 2-б, 22.03. 2023. Фото: Суспільне Запоріжжя

Роботи з відновлення на Запорізькій, 2-а розпочалися в листопаді 2023, за 7 місяців після російської атаки. У будинку ж навпроти — на Запорізькій 2-Б —посилюють конструкції у середині квартир, розповів Олег Галич:

"Запорізька 2-а — відновлення цілого під’їзду: ремонт у квартирах зробимо, обшивка фасадом теплозберігаючим. Запорізька 2 Б — ремонт в квартирах, заміна вікон, балконів".

Пошкоджена багатоповерхівка в Запоріжжі на вулиці Запорізькій, 2-б під час відновлення. Фото: Суспільне Запоріжжя

Храм святих первоверховних апостолів Петра і Павла

9 серпня близько 19:45 армія РФ ракетою Х-35 завдала ракетного удару по житловому кварталу Запоріжжя. Тоді загинуло троє людей, була зруйнована церква, пошкоджені 15 будинків та магазини.

Зруйнований внаслідок російської атаки храм. Запоріжжя, 9.08.2023. Фото: Суспільне Запоріжжя

Розбирали завали впродовж двох днів. Настоятель храму отець Василь розповів, що церква, зведена 20 років тому, була зруйнована вщент. Її одразу почали відновлювати: залили фундамент, зробили дах та встановили купол. У січні роботи призупинили через морози. А поки храм відбудовують, служби проводять у трапезній.

Готельний комплекс

10 серпня близько 19:20 армія РФ завдала ударів двома “Іскандерами” по готельному комплексу в Запоріжжі. Загинула 66-річна жінка. Поранення дістали 19 людей, серед яких четверо дітей. Внаслідок обстрілу також пошкоджені МАФи та кафе.

Наслідки атаки по готельному комплексу у Запоріжжі, 10.08.2023. Фото: Суспільне Запоріжжя

Через пів року комплекс почали відновлювати та частково зробили фасадну частину. На офіційному сайті компанії повідомили, що готель закрито тимчасово. Спілкуватися з кореспондентами Суспільного керівництво закладу відмовилось.

Будинок на проспекті Соборному, 44

У ніч проти 18 жовтня з 01:33 по 01:48 по Запоріжжю російські військові завдали шість ракетних ударів. Одна з ракет влучила в житловий будинок, що в середмісті. П'ятеро людей загинули, п'ятеро — дістали поранення. Пошкоджень зазнали близько 30 багатоповерхівок, 11 приватних будинків, два навчальних та два медзаклади. Нині цей будинок законсервований та знаходиться на стадії проєктування, зазначив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Будинок у Запоріжжі на проспекті Соборному 44 після російського обстрілу, 18.10.2023. Фото: Суспільне Запоріжжя

За словами однієї з мешканок зруйнованого підʼїзду Олени Нетес, яка в момент ракетної атаки була вдома, наразі в мешканців будинку забрали технічні паспорти:

"Ходили із управління капітального будівництва. Люди, які перевіряли це все, звіряли паспорт із наявним розміром квартир. Дуже спочатку була погана ситуація зі сторони проспекту, бо ракета летіла звідти. Еркер, що наді мною, пошкоджений, і в мене там сиплеться цегла... Одна кімната зруйнована повністю — велика діра, там нічого немає".

Будинок у Запоріжжі на проспекті Соборному 44 після російського обстрілу, 19.10.2023. Фото: Суспільне Запоріжжя

Щодо кожного пошкодженого об’єкта прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни РФ, зазначила речниця Запорізької обласної прокуратури Яніна Безугла.

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